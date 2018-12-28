Сколько заплатим в 2019-м: как и какие налоги повысят через несколько дней

Украинцы в следующем году больше заплатят за дорогие авто и большие квартиры. Кроме того, увеличится и минимальная ставка единого соцвзноса (ЕСВ).

OBOZREVATEL разобрался, как в Украине изменятся размеры налогов в 2019 году.

Главные нововведения

"Лишняя" площадь. Налог за недвижимость платится за прошлый год. В 2019-м украинцы заплатят за 2018-й. Его максимальная ставка – 1,5% минимальной зарплаты. Соответственно, за текущий год нужно платить 55,8 грн за квадрат (3723 × 1,5%), а за следующий год – 62,6 грн (4173 × 1,5%).

Отметим, платить налог на недвижимость нужно владельцам квартиры площадью от 60 квадратов и дома – от 120. При этом по решению местной власти ставку налога могут снизить, а "порог" по площади – увеличить.

Транспортный налог. 25 тыс. грн должны заплатить владельцы авто, которое не старше пяти лет и при этом по состоянию на 2019 год оценивается в сумму от 1,5 млн грн (в 2018-м – 1,3 млн). Стоимость автомобиля зависимо от марки и других характеристик определяет Министерство экономического развития и торговли.

ЕСВ. Минимальный социальный взнос с заработной платы увеличится в 2019-м с 819 до 918 грн. Минимальный взнос могут платить физлица-предприниматели, фермеры, украинцы, которые зарабатывают самостоятельно, предоставляя услуги (например, адвокаты). Общая ставка ЕСВ не меняется – 22%. Рассматривается возможность увеличить максимальную зарплату, с которой платят взнос (сейчас – 15 минималок), однако окончательное решение на данный момент не принято.

Налог на стипендии и страховые выплаты. В этом году облагаются налогом только те стипендии, размер которых составляет от 2470 грн. В 2019-м размер увеличат до 2690 грн. В то же время налог на страховые выплаты из-за границы (на данный момент составляет 18%) вовсе отменят.

Увеличат штрафы для работодателей. Штрафы привязаны к размеру минималки. Соответственно, после их роста больше придется платить за нарушение Кодекса законов о труде. К примеру, за каждого неоформленного сотрудника в этом году штраф составляет 111 тыс. 690 грн, а в следующем году он увеличится до 125 тыс. 190 грн.

Если не оплачивать дополнительную работу: вечером, на выходных, работодатель в этом году рискует заплатить штраф в размере 32 тыс. 230 грн, а в 2019-м – 41 тыс. 730 грн. За задержку заработной платы в этом году предусмотрено наказание в размере 11 тыс. 169 грн, а в следующем – 12 тыс. 519 грн.

Что еще изменится: налог на подарки и прожиточный минимум

Украинцы, которые выиграли в лотерее, получили приз на любых соревнованиях или подарок, обязаны по закону заплатить с него налог в размере 18% (подоходный) и военный сбор (1,5%). Не облагаются призы и подарки, сумма которых не превышает 25% минималки.

Но при этом, если в 2018-м налог взымали со всей стоимости, а не только той части, которая превышает 25% минимальной зарплаты, то в 2019-м налог нужно будет платить только с разницы между стоимостью подарка и 25% минималки. К примеру, четверть минимальной зарплаты по состоянию на следующий год составит 1043,2 грн. Если подарок стоит 1043 грн, платить налог не нужно, если же стоимость подарка 1543,2 грн, то налог будет взиматься только с 500 грн.

Еще одно приятное нововведение: повышение в два этапа всех социальных стандартов. Это приведет к повышению минимальных пенсий, выплат, пособий и т.д. Ознакомиться с прожиточным минимумом для разных категорий населения можно в таблице.

К слову, большинство налогов в Украине остаются неизменными. Ставки и условия выплаты не меняют, но при этом суммы отчислений будут расти. И главная причина – повышение минимальной заработной платы, к которой привязан целый ряд выплат.