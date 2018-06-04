Сколько украинцы получают в долларах и как растут доходы: интересная деталь

В Украине средняя зарплата по состоянию на апрель составила $324, за прошедший год рост достиг 30%. В гривнях средняя заработная плата прибавила за аналогичный период 27,35%. Таким образом, уровень доходов в долларовом эквиваленте за счет укрепление гривни растет быстрее.

Об этом на своей странице Facebook написал управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. Прирост реальной средней зарплаты составил около 12,5% (с учетом инфляции). Традиционно самые высокие заработные платы – в столице.

Новости Украинцы со средними зарплатами не получат субсидии

Регионы с самыми большими средними зарплатами:

1) Киев - 13150 грн

2) Донецкая обл. - 9982 грн

3) Киевская обл. - 8559 грн.

Регионы с самыми маленькими средними зарплатами:

1) Черновицкая обл. - 6394 грн

2) Тернопольская обл. - 6495 грн

3) Херсонская обл. - 6613 грн.

Самые высокооплачиваемые сферы:

1) Информация и телекоммуникации - 15 713 грн

2) Финансовая и страховая деятельность - 15596 грн

3) Профессиональная, научная и техническая деятельность - 11397 грн

Самые низкооплачиваемые сферы:

1) Здравоохранение и предоставления социальной помощи - 5537 грн

2) Временное размещения и организация питания - 5641 грн

3) Образование - 6557 грн

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил о намерении правительства рассмотреть повышение минимальной заработной платы до 4200 гривен.

По состоянию на 1 июня в Украине средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций по итогам апреля составила 8 480 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной зарплаты (3 723 грн).