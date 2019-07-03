Сколько стоит восстановить разрушенный Донбасс: Зеленский назвал цифру

Президент Владимир Зеленский заявил, что на восстановление разрушенного Донбасса необходимо более 10 млрд евро.
Об этом он сказал во время конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто, сообщает сайт главы государства. "Осенью этого года мы проведем соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем иностранных инвесторов, заинтересованных финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты на Донбассе", - заявил украинский лидер.
Украинский президент считает, что второй вызов - информационный. Он подчеркнул, что Украина должна возвращать не только свои территории, но и своих людей.
Владимир Зеленский
president.gov.ua
Зеленский также провел встречу с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером и рассказал о форуме в Мариуполе.
Президент подчеркнул, что для Украины важным является привлечение Всемирного банка к реализации инфраструктурных проектов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский предложил привлечь к инвестированию в разрушенную инфраструктуру Донбасса крупный бизнес. Позже секретарь СНБО Александр Данилюк раскритиковал такую идею.
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