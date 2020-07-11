Сколько стоит ремонт и проживание Зеленского на госдаче в Конча-Заспе: у Порошенко подали запрос

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев просит Офис президента проинформировать, сколько средств из государственного бюджета было потрачено на ремонт и содержание дома в государственной резиденции "Конча-Заспа", где проживает президент Владимир Зеленский с семьей.

Депутатское обращение Владимир Арьев обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Депутат просит предоставить информацию, сколько средств было выделено из государственного бюджета на ремонт дома №29 государственной резиденции "Конча-Заспа" в период с июня 2019 по июль 2020 года.

Кроме того, Владимир Арьев хочет получить информацию о том, сколько стоит государственному бюджету содержание дома №29 государственной резиденции "Конча-Заспа" и какой штат работников необходим для обслуживания пребывания президента Украины на государственной даче в Конча-Заспе.

Владимир Арьев подал запрос, сколько стоит ремонт госдачи в Конча-Заспе Еurosolidarity

"Нам так убедительно рассказывали о скромном "парне с народа", который теперь переехал в новое помещение. Помещения выглядит не слабым дворцом. Поскольку оно принадлежит государству и называется Дом №29 в Государственной резиденции "Конча-Заспа", значит платит за эту роскошь народ, которому будет интересно, на какую сумму его раздела семья Зеленских. И будет раздевать ежемесячно – такие хоромы содержать совершенно недешево. Ответ опубликую", – написал депутат в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, Президент Украины Владимир Зеленский продал дом и участок в селе Иванковичи и временно перебрался жить на госдачу в Конча-Заспе.