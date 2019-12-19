Цены больше, чем в Европе: сколько украинцы потратят на новогодний стол и как сэкономить

Новогодний стол в Украине в среднем подорожал на 25%. Больше всего прибавили в цене такие продукты как мясо, колбасные изделия, сыр, а из овощей в лидерах – картошка.

При этом украинцы смогут купить без наценок шампанское, а вот курицу или индейку лучше всего закупать в селах. Как подготовиться к новогоднему празднования – разбирался OBOZREVATEL.

Наши цены, как в Европе

Эксперты говорят, что в этом году лидерами по росту цен являются гречка и картошка. Гречка и вовсе за год добавила 69%, а картошка – 109%. Это подтверждают и данные Госстата. Подорожали хлеб на 13-15%, вареная колбаса на 6,3%, сметана, масло, сыр – в среднем на 10%. В результате за праздничный стол украинцам придется выложить больше денег.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что наши цены на продукты уже сравнялись с европейскими. "Наши цены не только сравнялись с европейскими, но по некоторым позициям даже перегнали их. А наши зарплаты в три раза ниже, чем, например, в Польше. Поэтому украинская семья на продукты тратит 50% своего бюджета, а польская – 14%", – отмечает Пендзин.

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Экономический дискуссионный клуб

Причина как всегда банальна. "В европейских странах думают о том, как удешевить продукты для граждан. Для этого снижают НДС на продукты питания до 5-7% и финансируют фермеров. У нас же в 2017 году отменили даже регулирование цен на социальные продукты", – говорит Пендзин.

Правда, эксперты успокаивают, что особого скачка цен перед праздниками ждать не стоит.

А вот в Институте аграрной экономики провели свои подсчеты и сделали вывод, что новогоднее застолье станет всего на 5,6% дороже. По расчетам сотрудников института 3 кг салата "Оливье" традиционной рецептуры обойдется в 140 грн, что почти на 8% дороже, чем в прошлом году. А 1,5 кг "Селедки под шубой" – 120 грн (разница 1,5%).

Салат "Оливье" Сладкий домик

По данным института, бюджетное застолье на семью из 4 человек в Киеве обойдется в почти 1724 грн, а для тех, кто может позволить себе купить деликатесы – 2294 грн. В перечень входит коньяк, свинина, курятина, колбасная нарезка, салаты, овощи, фрукты и т.д.

Птицу везут от фермеров

Одно из главных блюд новогоднего стола – индейка, утка или гусь – сейчас в столице продаются по 100-120 грн за килограмм. Хозяева, которые специально откармливают птицу к новогодним праздникам, говорят, что в прошлом году продавали товар на 10-20 грн дешевле.

Гусь к новогоднему столу сейчас в столице продают по 100 грн за килограмм chtoprigotovit.ru

"А что вы хотите, корм подорожал, за газ тоже надо платить. И все это еще в город нужно довезти", – вздыхает продавец Татьяна на рынке "Лукьяновский" в Киеве. Хотя экономные хозяева стараются птицу закупать в селах, там ее можно приобрести по 80 грн за кило.

"Мы уже с прошлого года наладили поставку гусей и куриц от одного небольшого фермера. Заказываем в начале декабря, а он передает нам птицу уже за пару недель до праздника. Может поездом передать, а сейчас даже почтой прислал, только 80 грн пришлось отдать за пересылку. Три гуски и три домашние курицы, немного сала, потрохов – все обошлось в 1500 грн. Хватит на две семьи", – рассказывает киевлянка Мария Малькова.

Более экономные хозяева предпочитают бройлерных птиц, они в магазинах дешевле. Тушки куриц в среднем стоят 65 грн за килограмм.

Бройлерные птицы в магазинах продают по 65 грн за килограмм

Что касается свинины и говядины, то, если верить Госстату, за год они подорожали незначительно – примерно на 3%. Сейчас на рынках говяжий биток или заднюю часть можно купить за 150-160грн, свинину за 140 грн.

Говяжий биток по 150-160 грн, свинина - по 140 грн.

Что дорожает, так это сало. Если в прошлом году мы удивлялись салу по 100-120 грн, то самое дешевое сейчас в столице на рынке стоит 100 грн, а чем ближе к центру, тем дороже – 150-200 грн.

Сало становится все дороже

Деликатесы покупаем в последний момент

А вот алкоголь, особенно импортный почти не прибавил в цене. На это повлиял курс доллара. Поскольку в начале года он был 28 грн за доллар, а сейчас меньше 24 грн, соответственно цены и не росли. К тому же в последнее время минимальную цену на алкоголь не поднимали.

Импортный алкоголь почти не прибавил в цене

Также из-за курса доллара совсем немного прибавили в цене и импортные фрукты.

Что касается привычных новогодних деликатесов, таких как красная икра или красная рыба, то перед самым праздником они еще могут и подешеветь. Поскольку поставщики, как правило, завозят в магазины большой объем товара, и стараются объявлять скидки, чтобы он не залежался. Уже сейчас в маркетах можно купить банку икры за 100 грн, хотя в среднем она стоит 160 грн. Поэтому экономные хозяйки деликатесы закупают в последние дни.

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