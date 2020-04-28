В сети вспомнили цены на продукты в СССР: кофе по цене зарплаты и два вида сахара

В сети вспомнили цены на некоторые продукты питания в СССР. Сахар был по 90 копеек, а кофе по 45 рублей за килограмм.

Об этом сказано в авторском блоге на "Яндекс.Дзен".

Цены на бакалею в СССР

1. Сахар-песок – 90-94 копейки

"По поиску я нашел, что он стоил 90 и 94 копейки. И на картинке в такую цену. Ну это видимо в упаковке. Я отлично запомнил, что сахар был двух видов. По 78 копеек и по 87 копеек за кг. Зеркальные такие цифры. Видимо один был из свеклы, более белый, а второй из тростника, пожелтее. Это на развес продавали", – отметил блогер.

Сахар-песок

2. Сахар-рафинад – 1 руб. 4 копейки.

Сахар-рафинад

Сахар-рафинад

3. Крупа гречневая – 56 копеек.

"Правда, была дефицитной. У нас привозили из военного городка, кто там работал. У них снабжение было другое. И гречка, и сгущенка", – отмечается в блоге.

Гречневая крупа

4. Мука пшеничная – 46 копеек за кг.

Мука пшеничная

5. Рис – 88 копеек.

Рис

6. Крупа манная – 55 копеек.

Крупа манная

7. Растительное масло – 1 руб. 70 коп. за литр.

Растительное масло

8. Чай индийский – 95 копеек за пачку 100 грамм.

Чай индийский

Чай индийский

9. Кофе в зернах 45 руб. за кг.

Кофе

"Вспомнить продукты то можно разные. А вот сколько что стоило, это уже труднее. Тем более когда сам не покупал. Нас разве что мороженое волновало да кино. Ну и за хлебом с молоком мама посылала. Ну и когда на переменке в школе за пирожными бегали, тоже помним", – подитожил автор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СССР производили натуральное 100% сливочное масло, которое можно было намазать на хлеб только спустя некоторое время после того, как его вынимали из холодильника. Блогер раскрыл секрет его приготовления.

Также в СССР никогда не наблюдалось дефицита мяса. Его производили достаточно и продавали в магазинах, кооперативах и готовили в столовках.

Ранее мы писали о том, какими были пельмени в СССР.