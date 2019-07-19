Во сколько украинцам обошелся визит Зеленского в Канаду: сумма

Официальный визит в Канаду президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 1-3 июля 2019 года, стоил украинскому бюджету около 3,63 млн грн ($140 тыс.).

Об этом свидетельствуют данные официального ответа Государственного управления делами, передает "Апостроф".

"Государственное управление делами осуществило оплату расходов на командировку в размере 16,7 тыс. долларов США и 90,6 тыс. гривен, а также авансовый платеж на авиаперевозку официальной делегации – 3 100,3 тыс. гривен", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июля Зеленский в рамках официального визита в Канаду провел встречу с премьер-министром страны Джастином Трюдо.

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