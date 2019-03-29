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Сколько США потратили на армию Украины за пять лет: озвучена сумма

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США с 2014 года потратили на украинскую армию более 1,3 миллиарда долларов.

Об этом рассказал российским "Известиям" пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон. По его словам, эти деньги пошли на укрепление армии и улучшение ее взаимодействия с НАТО.

Он добавил, что Вашингтон приветствует стремление Киева вступить в Альянс.

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"Мы решительно поддерживаем право этой страны свободно выбирать свое будущее и политический курс без внешнего вмешательства", — заявил Пахон.

При этом подчеркивается, что последним условием будет являться территориальный вопрос – в частности, "крымская проблема".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Черное море зашли сразу три военных корабля НАТО из Нидерландов, Испании и Канады. Видео вызвало переполох в сети.

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Тема
Российская военная угроза
Место
США
Теги
НАТОПентагон
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40 tetigistus
40 tetigistus
Это черная дыра какая-то)
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
....один самолет стоит 50 миллионов...а у Окраины за 5 лет не появилось ни одного самолета...вооще....армия без самолетов..это не армия..это дерьмо
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Сидоров Андрей, Зато у них появилось два фрегата. Которые правда еще стоят в порту США, но это такие мелочи)
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