Сколько США потратили на армию Украины за пять лет: озвучена сумма

США с 2014 года потратили на украинскую армию более 1,3 миллиарда долларов.

Об этом рассказал российским "Известиям" пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон. По его словам, эти деньги пошли на укрепление армии и улучшение ее взаимодействия с НАТО.

Он добавил, что Вашингтон приветствует стремление Киева вступить в Альянс.

"112 Украина"

"Мы решительно поддерживаем право этой страны свободно выбирать свое будущее и политический курс без внешнего вмешательства", — заявил Пахон.

При этом подчеркивается, что последним условием будет являться территориальный вопрос – в частности, "крымская проблема".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Черное море зашли сразу три военных корабля НАТО из Нидерландов, Испании и Канады. Видео вызвало переполох в сети.

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