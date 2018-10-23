Сколько просуществует биткоин: в Bloomberg узнали ответ

Биткоин и другие криптовалюты просуществуют вероятнее всего больше, чем пять лет. При этом курсы будут расти.

Об этом говорится в результатах опроса издания Bloomberg. 55% респондентов считает, что криптовалюты ждет устойчивый рост, 28% - курс будет падать, 8% - стоимость взлетит до небес, и 9% - исчезнут. Также журналисты узнали, как долго будет существовать биткоин.

Новости Биткоин упал и потянул за собой рынок криптовалют

81% респондентов считает, что виртуальные валюты просуществуют дольше, чем пять лет; 17% полагают, что криптовалюты исчезнут в течение пяти ближайших лет. Лишь один человек проголосовал за то, что цифровые деньги исчезнут в течение года. Третий вопрос состоял из двух пунктов: являются ли криптовалюты угрозой для валют и угрожают ли они правительствам.

Ранее генеральный менеджер Банка международных расчетов Агустин Карстенс заявил, что биткоин — это пузырь, пирамида и экологическая катастрофа в одном лице. 51% уверены, что нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.