''Сколько не дай – все мало'': Рева рассказал, как воровали деньги украинцев с инвалидностью

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что в Украине длительное время система обеспечения людей с инвалидностью протезно-ортопедическими и другими средствами реабилитации была закрытой и коррумпированной, и только в этом году удалось побороть схемы откатов и заработка отдельных чиновников.

"В 2018 году нам удалось разрушить закрытую систему, в которой чиновники Минсоцполитики "помогали" определенным предприятиям получать заказы на производство средств", – сообщил Рева, говорится на сайте ведомства.

По его словам, схема выглядела так: предприятие непрозрачно получало бланк заявок, на основании которых выставляло Фонду соцзащиты людей с инвалидностью требование оплатить десятки миллионов гривен, потом получало эти средства и реализовывало их в течение неустановленного времени. Далее подписывался акт выполненных работ на всю сумму, и шло "освоение средств".

"Когда я в 2016 году спросил – какая потребность людей с инвалидностью в ортопедических изделиях, при выделенных 700 миллионах гривен, мне ответили "это 60% от потребности". Мы увеличили финансирование до миллиарда, и мне снова говорят "это 60% от потребности". Увеличили еще на 100 миллионов и снова говорят "60%". То есть, система работала таким образом, что сколько денег дай – будет освоено все", – подчеркнул Рева.

Министр отметил, что правительство полностью изменило систему обеспечения протезно-ортопедическими средствами. Теперь на каждое изделие выдается индивидуальный договор, который подписывается только в том случае, если человек с инвалидностью выбрал ту модель, которая ему подходит.

"Для этого создан электронный реестр изделий, он есть в каждом управлении социальной защиты. Человек выбирает в каталоге то, что нужно именно ему, после этого управления соцзащиты делает запрос на предприятие, и после подтверждения заключается трехсторонний договор, на отработку которого дается 40 дней. Далее изделие прибывает, проходит проверку требований качества, и, если он удовлетворяет потребителя, то подписывается акт выполненных работ, и только после этого производится оплата", – резюмировал Рева.

Андрей Рева УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января 2019 года введут новый вид социальной помощи для лиц, ухаживающих за детьми с тяжелыми заболеваниями, но которым еще не установили инвалидность.

Речь идет о той категории детей, которые болеют тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, имеют тяжелые врожденные пороки развития, онкологические и онкогематологические заболевания, ДЦП, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет первого типа, острое или хроническое заболевание почек 4-й степени.