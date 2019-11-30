Слуги на миллион: кто и за какие деньги привел партию Зеленского к власти. Документы

Партия “Слуга народа” на внеочередные парламентские выборы 2019 года получила 330 миллионов гривен. Большая часть суммы – 222 млн – поступила на счета кандидатов СН. В среднем по 35 тысяч долларов на человека.

Суммы переводов на счет “слуг” разнятся в разы: от скромных 50 тысяч до заоблачных 2-х млн. При этом давали деньги и юридические лица, которые замешаны в громких уголовных делах.

Кто получал заоблачные суммы на выборы и как в список попали скандальные компании – в материале OBOZREVATEL.

В первой части мы рассказали, как официант из села превратился в зажиточного миллионера и "пожертвовал" партии Владимира Зеленского целое состояние.

Миллионы на выборы

На сайте Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) появился детальный финансовый отчет партии президента Владимира Зеленского. Интересна эта информация тем, что все операции проходили во время избирательной кампании в Верховную Раду.

Это официальные данные, которые подает каждая политическая сила. Так, больше всего внесли в партийный фонд кандидатов-мажоритарщиков из Киева. Бывший шоумен Александр Скичко потратил на кампанию более 1,6 млн грн. Его коллега по цеху Роман Грищук почти 1,2 млн, Дмитрий Гурин – 1,65 млн грн, Марьяна Безугла – почти 2 млн грн.

Кто же такие филантропы, которые перевели деньги на выборы этим кандидатов? Если и Дмитрий Гурин, исходя из своей декларации, вполне имел возможность профинансировать свое выдвижение – за 2018 год он заработал 1,9 миллиона грн благодаря своей бизнес-деятельности.

По какой причине перечислили почти 2 млн Марьяне Безуглой – вопрос остается открытым. Сама нардеп за прошлый год заработала всего 560 тысяч грн.

Фигурант секс-переписок, бывший дипломат Богдан Яременко получил на счет более 1,2 млн грн. Экс-комик, а ныне советник главы Совета нацбезопасности и обороны Сергей Сивохо – 500 тысяч грн (выборы он все же проиграл). Фигурант скандальных переписок “по прокурору и сахару” Вячеслав Медяник получил в свой избирательный фонд более 1 млн грн.

Поступления на счет Сергея Сивохи Скриншот

Скандальный экс-кварталовец, фигурант криворожских разговоров с полицией Юрий Корявченков (“Юзик”) получил на счет чуть более 800 тысяч грн, его коллега Елена Криворучкина – 200 тысяч.

Нардепы-кнопкодавы из “Слуги” также оформили приличные суммы на кампанию: Сергей Литвиненко – чуть более 800 тысяч, Елена Копанчук – 650 тысяч грн. Скандальный нардеп-насильник Роман Иванисов на избирательную кампанию потратил 445 тысяч грн.

Бывший свадебный фотограф из Запорожье Сергей Штепа лично внес в свой фонд всего 48 тысяч грн, около 50 тысяч официально использовал и исключенный из фракции СН Антон Поляков. Нардеп Анна Скороход (также исключенная из СН) потратила чуть больше 300 тысяч грн.

Деньги на счета кандидатов поступали от них самих, ближайших родственников или третьих лиц. К примеру, на счет “Юзика” транзакции регулярно проводила его супруга Татьяна. Так, она перевела своему супругу более 60 тысяч.

Супруги Коряченковы переводят друг другу деньги Скриншот

Стоит отметить, средняя “чистая” ежемесячная зарплата нардепа равна 30-35 тысяч грн.

Не взяли деньги Курченка: интересные факты о деньгах "Слуги"

Банк-монополист. Все партийные деньги (а это 108 миллионов грн) находились на счетах одного коммерческого банка “Глобус”. Исходя из информации на сайте учреждения, банк принадлежит Елене Сильнягиной и Дмитрию Польковскому. По информации издания "Гордон", Елена Сильнягина ранее была директором ООО "Банковское телевидение", которому принадлежит телеканал БТБ. Телеканал был создан бывшим главой НБУ времен президентсва Виктора Януковича Сергеем Арбузовым.

Донорами были фирмы-однодневки, зарегистрированные 21 марта 2019 года. Это "Веб маркет компани", "Ярославова реклама" и "Интернет трафик". Каждая из компаний внесла по несколько миллионов гривен, платежами до 150 тысяч. Вероятно, чтобы избежать финансового мониторинга. Вот здесь OBOZREVATEL детально описал о возможной афере.

Пример фирмы-однодневки. Ее учредитель работает официантом Скриншот

Наибольшее количество переводов поступило на “Студию 1+1” – более 28 млн грн. Канал принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому, которого прямо связывают с президентом Владимиром Зеленским. Далее идет фирма ООО "Зе Медиа" и ТРК "Украина". Данный канал принадлежит структурам бизнесмена Рината Ахметова.

Получили, а затем вернули 3,3 миллиона грн компании "Ветэк-Киев". Она относится к холдингу беглого олигарха времен Януковича Сергея Курченко. К слову, в официальной документации указано, что решение о возврате денег было принято главой партии (на тот момент Дмитрием Разумковым).

Партия отказалась от 3,3 млн грн Скриншот

18,4 млн грн на партийный счет заплатили 15 человек. Информации о большинстве из них в открытых источниках и реестрах практически нет. Это могут быть совсем неизвестные бизнесмены, даже без страничек в социальных сетях, или попросту "подставные лица".

Почти 90 млн грн переслали на счет партии юридические компании. Их всего 30. Примечательно, что 19 из них прислали практически идентичные транзакции в размере 3,3 млн грн. Также есть и сомнительные фирмы, проходящие по уголовным делам;

Один из главных спонсоров "Слуги" – компания с уголовными делами. Больше всего на счет политсилы перевела одесская фирма "Кодексо".

По информации "Страны", компания проходит по уголовному делу, связанному с "обналом" и уклонением от уплаты налогов. Уголовное производство № 32018100000000055 от 23.04.2018 г. проводится по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 212 УК Украины "Уклонение от уплаты налогов", причем в особо крупных размерах;

Также по этому же дело проходят и еще два донора партии президента – "Флора импекс" и "Барака трейдинг Украина".

На знаменитые тренинги в Трускавце "слуги народа" потратили 7,7 млн грн. Деньги получила Львовская компания "Бальнео-тур".

Если посмотреть на официальные цифры из отчетности партии власти, то за 2 месяца внеочередных парламентских выборов партия власти потратила чуть более 13 млн долларов. Все эти деньги пошли как на рекламу партии в Украине, так и на кампанию каждого конкретного мажоритарного кандидата.

Транзакции за обучение в Трускавце Скриншот

Важно подчеркнуть, выше проанализирована официальная часть информации о предвыборной кампании партии монобольшинства. В следующих публикациях OBOZREVATEL изучит деятельность и других политических сил, которые в июле 2019 года попали в Верховную Раду.

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