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/Новости экономики

Сколько будет стоить отопление в Украине: через месяц тарифы взлетят

4.3тЧитать материал на украинском

В Украине после подорожания газа с 1 ноября уже через месяц тарифы на отопление в среднем вырастут на 14-16,5%.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Для примера, семья из трех человек в квартире с газовой плитой до подорожания платила за голубое топливо около 68,3 грн, а с 1 ноября будет платить 84,6 грн. В то же время, если дом площадью 90 кв.м отапливается газом, до подорожания зимой приходилось платить за газ около 2,8 тыс. грн, а с 1 ноября придется заплатить уже 3,4 тыс. грн.

Стоит учитывать, что указанные расчеты – примерные. Они основываются на нормативах потребления. Если есть газовый счетчик, то платить можно не по нормативу, а по показателям фактического потребления. Для примера,по нормативу отопление дома площадью 100 кв.м газом может обойтись 3,8 тыс. грн, если утеплить дом, платить по счетчику и сократить потребление на 35%, сумма в платежке снизится до 2,5 тыс. грн. То есть на целых 1,3 тыс. грн в месяц.

Если окажется, что новые расходы – выше 15% совокупного дохода семьи – стоит обратиться в органы соцзащиты. Кабинет министров обещает дать субсидию всем, кто в ней нуждается. На следующий год на "коммунальные скидки" планируют потратить 55 млрд грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Кабинет министров во время внеочередного заседания Кабмина 19 октября единогласно принял решение повысить тариф на газ на 23,5%. Главная причина - настоятельная рекомендация со стороны МВФ. Без подорожания газа Украина бы не получила очередной кредитный транш и не смогла бы обслуживать госдолг.

Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.

Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Объект
тарифы
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Такому рывку в светлое европейское завтра можно только позавидовать. СУГС, ёпста! Шах и мат, вата.
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Свинарылых Мышебрат
Свинарылых Мышебрат
а еще ГСМ, электричество, ГХВС, продукты, проезд и вся сопутствующая фигня, ну и вишенка на торт - долгожданные санкции. Ну что свынки как вам больше нравиться, МОЩНО в клочья или МОЩНО в хлам?
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Кожушок...ватничек...валенки...барабан на шею...попутный ветер в жопу...электричку на встречу.
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