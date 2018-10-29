Сколько будет стоить доллар: Гройсман озвучил реальный курс

В Украине реальный курс доллара на 2019 год составит 29,4 грн/$.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил в интервью "Укринформу". Глава правительства уточнил, что именно по такому курсу рассчитан проект государственного бюджета на 2019 год.

"Абсолютно реальный. Именно поэтому его и заложили в проект бюджета. А в этом году он даже был ниже прогнозируемого", – сказал Гройсман.

Владимир Гройсман

Напомним, ранее управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец заявил, что новая программа Международного валютного фонда для Украины позволит немного стабилизировать курс доллара.

По его словам, чем меньше девальвационные ожидания, тем больше инвесторы уверены в будущем и заинтересованы вкладывать деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 29 октября, курс гривни по отношению к доллару НБУ установил на уровне 28,26 грн/$. Таким образом, американская валюта за выходные подешевела на 7 копеек.