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23 апреля • обновлено в 12:00
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Скольким пенсионерам проиндексируют пенсии: в Раде дали ответ

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Единоразовую доплату к пенсии размером в 1 тысячу гривен получат 10,6 миллиона граждан Украины, индексация пенсий затронет 6,9 миллиона украинцев.

Об этом в эфире ObozTV рассказала председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

"1 тысячу получат около 10 миллионов пенсионеров и около 600 тысяч граждан, которые получают социальную помощь вместо пенсии в связи с инвалидностью и по возрасту. Все, кто получает пенсию меньше 5 тысяч гривен. На эти выплаты выделено около 10 миллиардов гривен", – пояснила она.

В то же время индексация пенсий в текущем году затронет 6,9 миллиона пенсионеров, средняя надбавка по стране составит 260 гривен в месяц.

Индексация пенсий затронет 6,9 миллиона украинцев

Индексация пенсий затронет 6,9 миллиона украинцев

Третьякова сообщила, что на сегодняшний день на учете Пенсионного фонда Украины состоит около 11,3 миллиона пенсионеров. "Остальным нужно будет ждать индексацию в следующем году. Думаю, постепенно такой индексации будет подлежать любая пенсия. Пока что идет реформа, которую ввело правительство Гройсмана", – пояснила глава Комитета.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Повышение зарплат и пенсий Пенсия в Украине Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Итоги Эксклюзив
Персона
Галина Третьякова
Место
Украина
Теги
пенсии Верховная Рада Украины
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