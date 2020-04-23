Скольким пенсионерам проиндексируют пенсии: в Раде дали ответ

Единоразовую доплату к пенсии размером в 1 тысячу гривен получат 10,6 миллиона граждан Украины, индексация пенсий затронет 6,9 миллиона украинцев.

Об этом в эфире ObozTV рассказала председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

"1 тысячу получат около 10 миллионов пенсионеров и около 600 тысяч граждан, которые получают социальную помощь вместо пенсии в связи с инвалидностью и по возрасту. Все, кто получает пенсию меньше 5 тысяч гривен. На эти выплаты выделено около 10 миллиардов гривен", – пояснила она.

В то же время индексация пенсий в текущем году затронет 6,9 миллиона пенсионеров, средняя надбавка по стране составит 260 гривен в месяц.

Индексация пенсий затронет 6,9 миллиона украинцев

Третьякова сообщила, что на сегодняшний день на учете Пенсионного фонда Украины состоит около 11,3 миллиона пенсионеров. "Остальным нужно будет ждать индексацию в следующем году. Думаю, постепенно такой индексации будет подлежать любая пенсия. Пока что идет реформа, которую ввело правительство Гройсмана", – пояснила глава Комитета.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кабинет министров Украины принял решение о том, что с 1 мая пенсии умножат на коэффициент 1,11 (повышение составит 11%), а минимальная прибавка – 100 грн. При этом минимальный размер выплаты для тех, кто выполнил требования по стажу, будет на уровне 2100 грн.

В Украине с 14 апреля текущего года началась выплата дополнительной тысячи гривен, которую проведут при внесении изменений в госбюджет.

Как известно, всем пенсионерам, возраст которых 80 и более лет, уже начали выплачивать дополнительно по 500 гривен к пенсии в качестве компенсации во время карантина.

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