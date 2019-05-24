"Скатывается в рецессию": на Западе предупредили Россию о серьезных проблемах

Экономика России скатывается в рецессию – показатели валового внутреннего продукта оказались значительно ниже ожидаемых.

"Повышение НДС в начале года и сопутствующий ему рост уровня инфляции пессимистично настроили большинство экономистов. Но настолько плохого результата они все же не ожидали", – сообщил немецкий журналист Андре Баллен, передает InoPressa.

В частности, российский ВВП в первом квартале 2019 года вырос только на 0,5% в годовом выражении.

"Более того: с учетом сезонности ВВП за первый квартал 2019 года снизился на 0,7% в сравнении с показателем последнего квартала 2018 года. Если результат за второй квартал окажется аналогичным, Россия, возможно, скатится в техническую рецессию", – отметил Баллен.

По его словам, от повышения НДС с 18% до 20% пострадала в первую очередь оптовая торговля, которая в первом квартале упала на 7,4%. Многие предприятия розничной торговли запаслись в конце 2018 года и поэтому сначала продавали запасы.

"Пострадал и строительный сектор – здесь, возможно, Росстат сыграл злую шутку собственноручно сфабрикованным статистическим чудом прошлого года: учреждение задним числом прибавило ВВП за 2018 год и обосновало все ростом строительства", – резюмировал Баллен.

Экономика России скатывается в рецессию

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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