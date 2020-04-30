Скандальный законопроект о банках рассмотрят по специальной процедуре

Верховная Рада проголосовала за рассмотрение законопроекта о банках по специальной процедуре.

Такое решение поддержали 255 депутатов на внеочередном заседании в четверг, 30 апреля.

Принятие так называемого законопроекта о ПриватБанке является главным условием получения Украиной новой программы МВФ. Если проект закона будет принят, Украина может рассчитывать на первый транш от Международного валютного фонда уже в конце мая.

Необходимость создания спецпроцедуры рассмотрения для этого законопроекта возникла в связи с тем, что к нему подали рекордное количество поправок — больше 16 тысяч. Комитет рекомендовал Раде учесть около 300 из них.

16 апреля Рада приняла закон об изменении своего регламента, предусмотрев особую процедуру рассмотрения законопроектов во втором чтении, если подано как минимум в пять раз больше поправок, чем статей или пунктов в изначальной редакции проекта законодательного акта, но не менее 500 поправок.

После принятия Радой решения о применении особой процедуры у фракций и групп есть два дня, чтобы выбрать по пять поправок, не учтенных главным комитетом, на которых они настаивают, и направить их комитету. Каждый внефракционный народный депутат, поправки которого учтены главным комитетом, имеет право определить одну неучтенную поправку. Главный комитет в двухдневный срок обобщает эти поправки и готовит уточненную сравнительную таблицу для рассмотрения законопроекта во втором чтении, в которую включает также все учтенные главным комитетом поправки.

Как писал OBOZREVATEL, 7 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который делает невозможным возвращение банка или миллиардные компенсации за ПриватБанк бывшим собственникам.

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что на рассмотрение 16335 правок в закон о ПриватБанке потребуется около года.