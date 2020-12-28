Власть нашла мои слабые места, – скандальный Витренко о назначении министром

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко сказал, что вернулся в политику потому, что власть нашла его слабые места и надавила на них.

В интервью НВ он признал, что два месяца назад зарекался – после увольнения из "Нафтогаза" в политику не вернется.

"Действительно, в этом конкретном случае власти нашли у меня те слабые места, на которые можно было повлиять, чтобы убедить хотя бы попытаться поработать в правительстве. Но при этом я все же сейчас отношусь к своей роли как к более технократической (то есть провести необходимые реформы), а не в качестве публичного политика. Таким образом я себя убеждаю, что все же это не "полная" политика", – сказал и.о. министра.

По его словам, предложение поступило от премьер-министра Дениса Шмыгаля, но также был разговор с президентом Владимиром Зеленским и главой ОПУ Андреем Ермаком.

"Во-первых, это был премьер-министр, который мне рассказывал, как ему сложно без первого вице-премьера и без постоянного министра энергетики. И это было одним из важнейших факторов, — когда действительно смотришь на человека и понимаешь, что ему нужно усиление. Поскольку, когда не хватает в Кабмине первого вице-премьера (а он должен быть) и нет постоянного министра энергетики (а он должен быть), то сложно требовать от Кабмина каких-то успехов в этой области. Но также со мной разговаривал и президент, не буду этого скрывать. Президент был вместе с господином Ермаком", – добавил Витренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря Верховная Рада провалила назначение Витренко – голосов не хватило. Впрочем, 21 декабря Кабмин на внеочередном заседании назначил его первым заместителем министра энергетики, что в отсутствие самого министра делает его и.о. главы ведомства.

Он будет получать в Кабмине зарплату, которая в 81 раз меньше, чем его оклад в "Нафтогазе".

Ранее Витренко заявил, что получит государственные облигации на 4 млн долларов, чтобы устранить конфликт интересов при его назначении министром. Таким образом, он не только получит огромную премию, но еще и заработает проценты на ней.

Как удалось узнать OBOZREVATEL от собеседников во фракции "Слуга народа", информация о том, что бывший менеджер "Нафтогаза", который судится с экс-работодателем за премию, претендует на кресло министра энергетики, вызвала бурную реакцию. Часть энергетических компаний, а вместе с ними и приближенные нардепы не поддерживали Витренко.

Его кандидатуру отклонил даже профильный комитет. Что закономерно привело к провалу голосования в парламенте.