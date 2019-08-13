Скандальный банк России продаст "дочку" в Украине: что решил суд

В Украине Киевский апелляционный суд отклонил жалобу "ВЭБ.РФ" на решения судов предыдущих инстанций, которыми российская государственная корпорация хотела остановить продажу акций "Проминвестбанка".

"Учитывая то, что заявитель не является стороной указанного исполнительного производства, которое непосредственно связано с предметом обжалования, он не наделен процессуальным правом на обжалование действий государственного исполнителя в порядке гражданского судопроизводства", – сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда.

Киевский апелляционный суд отметил, что данный спор подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства.

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При этом гражданин России Павел Фукс, который отличился в Украине рядом коррупционных схем и теневым выкупом проблемных активов, пытается с помощью своего партнера выкупить акции "Проминвестбанка".

Кроме того, Фукс уже проворачивал подобную схему. Тогда он выкупал долги "Укргаздобычи".

Также OBOZREVATEL подробно писал о том, почему сделка по покупке "Проминвестбанка" в Украине позволит получить от России миллиарды долларов благодаря манипуляциям со стоимостью акций.

ВЭБ добился запрета на продажу акций его украинской "дочки" "Проминвестбанка"

Как сообщал OBOZREVATEL, Третейский суд в Гааге обязал Россию возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В частности, речь шла о сумме в 159 млн долларов.

Россию признали ответственной за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо. В частности, компании "Аэробуд", "Крым Девелопмент", "НИва-тур", "УБК-Инвест", "Эдельвейс-2000", ЧП "Планета", "Приватофис", "Приватлэнд", "Дан-Панорама", "Санаторий Энергетик", КУА "Финансовый капитал" и КУА "Финансовый вектор".

Апелляционный суд Киева в связи с этим 12 сентября арестовал акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка.

Однако это определение было обжаловано в Верховном Суде 14 сентября.

2 октября Апелляционный суд Киева разрешил экс-главе ПриватБанка Александру Дубилету и еще 17 компаниям взыскать с России компенсацию за имущество в Крыму.

26 ноября Ощадбанк выиграл в Международном арбитраже у Российской Федерации $1,3 млрд компенсации убытков из-за аннексии Крыма.

Соответствующее решение принял Арбитражный суд в Париже. Сумма требований включает стоимость потери активов в Крыму, стоимость потери бизнеса и проценты, которые будут начислены до фактического получения компенсации.

При этом первый шаг в суде "Ощадбанк" сделал в июле 2015 года. Тогда госбанк отправил официальное письмо в РФ с заявлением о том, что с их инвестициями на полуострове обращаются незаконно.

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