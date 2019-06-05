Скандальное решение по банкиру: сотни украинцев потребовали от суда правосудия 

Более 300 украинцев 5 июня пришли к Печерского районному суда Киева из-за скандального решения Светланы Смык в деле экс-руководителя Укргазбанка Алексея Омельяненко.
Он обвиняется в хищении около 100 млн грн из государственного банка. Фактически, в воровстве средств и у вкладчиков, и у государства. Как сообщает OBOZREVATEL, акцию протеста под судом спровоцировали недавние решения служителей Фемиды в отношении банкира. Судья Печерского раймуда Вячеслав Пидалый в 30 раз снизил размер залога (с 90 до 3,1 млн грн), а его коллега Светлана Смык выпустила Омельяненко "под честное слово", не изъяв заграничный паспорт.
Активисты обвинили Светлану Смык в том, что она, с нарушением закона, выпустила подозреваемого под личное обязательства и потребовали вернуть под стражу банкира, который, по версии следствия, обворовал государственный банк на около 100 млн грн.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ноябре 2018 года Генеральная прокуратура завершила расследование в отношении бывших руководителей Укргазбанка о хищении государственных средств.
О том, что Генеральная прокуратура объявила о подозрении бывшему заместителю правления Укргазбанка, стало известно еще 16 апреля 2018 года.
11 февраля о подозрении сообщили трем лицам – бывшему члену наблюдательного совета Укргазбанка, экс-заместителю председателя правления банка и руководителю предприятия.
Спустя несколько дней суд арестовал экс-акционера Укргазбанка. Выяснилось, что речь шла об Алексее Омельяненко, который также является совладельцем Укргазбанка.
В апреле 2019-го Печерский районный суд Киева принял решение продлить срок содержания под стражей для бывшего зампреда правления Укргазбанка Алексея Омельяненко,
Позже решение о том, чтобы оставить Омельяненко под стражей, подтвердил и Апелляционный суд.
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