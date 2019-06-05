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Скандальное решение по банкиру: сотни украинцев потребовали от суда правосудия 

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Более 300 украинцев 5 июня пришли к Печерского районному суда Киева из-за скандального решения Светланы Смык в деле экс-руководителя Укргазбанка Алексея Омельяненко.

Он обвиняется в хищении около 100 млн грн из государственного банка. Фактически, в воровстве средств и у вкладчиков, и у государства. Как сообщает OBOZREVATEL, акцию протеста под судом спровоцировали недавние решения служителей Фемиды в отношении банкира. Судья Печерского раймуда Вячеслав Пидалый в 30 раз снизил размер залога (с 90 до 3,1 млн грн), а его коллега Светлана Смык выпустила Омельяненко "под честное слово", не изъяв заграничный паспорт.

Скандальное решение по банкиру: сотни украинцев потребовали от суда правосудия 

Активисты обвинили Светлану Смык в том, что она, с нарушением закона, выпустила подозреваемого под личное обязательства и потребовали вернуть под стражу банкира, который, по версии следствия, обворовал государственный банк на около 100 млн грн.

Скандальное решение по банкиру: сотни украинцев потребовали от суда правосудия 

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Банковская система
Место
Украина
Тег
скандалы
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