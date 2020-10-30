Из-за решения КСУ доллар может взлететь до 29 гривен, – эксперты

Резонансное решение Конституционного суда Украины о декларациях сразу спровоцировало ослабление гривни. Аналитики прогнозируют падении национальной валюты до 28,5-29 грн за доллар в ноябре.

Так считает старший финансовый аналитик инвестгруппы ICU Тарас Котович, передает "Интерфакс-Украина". По его словам, для того, чтобы сдержать падение гривни НБУ пришлось продать ориентировочно более $100 млн за период 28-29 октября.

По его словам, по схожему сценарию развивалась ситуация и с облигациями внутреннего государственного займа в портфеле нерезидентов.

Котович уточнил, что если на прошлой неделе продажа ОВГЗ нерезидентами замедлилась, а в гривневой части даже снизилась до нуля, то уже в эту среду они продали облигации на 300 млн грн, а в четверг – еще на 250 млн.

Он ожидает, что толчок на валютном рынке, который уже произошел, повлечет ослабление гривни в коридоре 28,5-29 грн/$ в ноябре, тогда как большее ее ослабление замедлят интервенции НБУ и продажа валюты для уплаты квартальных налогов.

По оценкам главы правления "Кредитвест банка" Игоря Тихонова, в ближайшие дни речь будет идти исключительно о психологической реакции рынка, а серьезного негативного влияния на макроэкономическую ситуацию в стране и взаимоотношения с МВФ, которое возможно в результате этого кризиса, удастся избежать.

Напомним, 30 октября доллар в Украине вырос до максимума с 2018 года.

Как писал OBOZREVATEL: