Из-за решения КСУ доллар может взлететь до 29 гривен, – эксперты
Резонансное решение Конституционного суда Украины о декларациях сразу спровоцировало ослабление гривни. Аналитики прогнозируют падении национальной валюты до 28,5-29 грн за доллар в ноябре.
Так считает старший финансовый аналитик инвестгруппы ICU Тарас Котович, передает "Интерфакс-Украина". По его словам, для того, чтобы сдержать падение гривни НБУ пришлось продать ориентировочно более $100 млн за период 28-29 октября.
По его словам, по схожему сценарию развивалась ситуация и с облигациями внутреннего государственного займа в портфеле нерезидентов.
Котович уточнил, что если на прошлой неделе продажа ОВГЗ нерезидентами замедлилась, а в гривневой части даже снизилась до нуля, то уже в эту среду они продали облигации на 300 млн грн, а в четверг – еще на 250 млн.
Он ожидает, что толчок на валютном рынке, который уже произошел, повлечет ослабление гривни в коридоре 28,5-29 грн/$ в ноябре, тогда как большее ее ослабление замедлят интервенции НБУ и продажа валюты для уплаты квартальных налогов.
По оценкам главы правления "Кредитвест банка" Игоря Тихонова, в ближайшие дни речь будет идти исключительно о психологической реакции рынка, а серьезного негативного влияния на макроэкономическую ситуацию в стране и взаимоотношения с МВФ, которое возможно в результате этого кризиса, удастся избежать.
Напомним, 30 октября доллар в Украине вырос до максимума с 2018 года.
Как писал OBOZREVATEL:
28 октября Конституционный Суд Украины признал неконституционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.
29 октября по итогам срочного заседания СНБО президент Владимир Зеленский заявил, что система электронных деклараций будет работать – на днях необходимые законопроекты разработают и внесут в парламент.
Уже 30 октября законопроект главы государства был зарегистрирован на сайте парламента.
В пятницу, 30 октября, под зданием Конституционного суда Украины прошла акция протеста против решения об отмене ответственности за незаконное обогащение.