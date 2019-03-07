Скандал в оборонке: Порошенко раскрыл детали аудита "Укроборонпрома"

Государственный концерн "Укроборонпром" пройдет масштабный международный аудит до конца 2019 года.

С таким обещанием выступил президент Украины Петр Порошенко в интервью журналистам, заявив, что правительство и СНБО должны начать процедуру подбора аудитора, которым должна стать "репутабельная международная компания".

По его словам, тендер на определение аудитора может быть до двух месяцев, а сам "аудит должен быть завершен в этом году".

"Кроме аудита там должна быть ревизия. И ревизию должны проводить наши правоохранительные органы. И ревизию должна проводить наша аудиторская служба, которая проанализирует контракты, которая будет иметь доступ, в том числе и к секретным документам, и которая будет иметь возможность в случае обнаруженных нарушений точно их устранить и проинформировать об этом общество", — заявил президент.

Петр Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналисты программы "Наші гроші" обвинили чиновников оборонной сферы Украины в организации незаконных поставок контрабандных деталей для военной техники с территории России.

Президент Украины Петр Порошенко уволил обвиненного в коррупционной схеме Олега Гладковского с поста заместителя секретаря СНБО.

НАБУ открыло уголовное производство по факту использования для украинских БТР и ББМ стали неизвестного происхождения, которая не соответствует стандартам и не может именоваться броней.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал