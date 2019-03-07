Скандал в оборонке: фирму Пашинского уличили в тайном заказе на 200 млн грн

В январе компания "Украинская бронетехника", которая принадлежит председателю парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергею Пашинскому, получила 200 млн гривен на выполнение тайного соглашения с Минобороны.

Как сообщил председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на официальный портал использования публичных финансов, деньги перечислили в рамках государственного оборонного заказа на поставку бронемашин "Варта", передает "Экономическая правда".

Отмечается, что средства поступили со счета Государственного казначейства на частный счет "Украинской бронетехники", открытый в Ощадбанке.

"Тайная оплата без конкурса вне Prozorro за автомобиль, который имеет несколько конкурентов на рынке Украины и о технических характеристиках которого достаточно информации в сети интернет, свидетельствует о том, что Минобороны могло сделать свой выбор в пользу "Варта" под давлением политиков", — считает Каневский.

Как стало известно, Минобороны пытается взыскать штрафные санкции с ООО "Украинская бронетехника" за недобросовестное выполнение тайных контрактов в предыдущие годы.

ООО "Украинская бронетехника" — малоизвестная частная фирма, которая до 2015 года называлась ООО "Укрглавпак" и специализировалась на производстве тары из пластмассы.

Сергей Пашинский

Директор фирмы Александр Кузьма является родственником известного в фармбизнесе Николая Кузьмы, который в 2014 году был помощником на общественных началах Пашинского. Вначале двухтысячных Кузьма был помощником народного депутата Раисы Богатыревой, в то время члена Партии регионов, которая позже стала министром здравоохранения.

В 2015 году в комментарии СМИ Николай Кузьма назвал себя идеологом создания бронемашины "Варта".

Николай Кузьма

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