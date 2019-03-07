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МирСпорт

/Новости экономики

Скандал в оборонке: фирму Пашинского уличили в тайном заказе на 200 млн грн

21.5тЧитать материал на украинском

В январе компания "Украинская бронетехника", которая принадлежит председателю парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергею Пашинскому, получила 200 млн гривен на выполнение тайного соглашения с Минобороны.

Как сообщил председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на официальный портал использования публичных финансов, деньги перечислили в рамках государственного оборонного заказа на поставку бронемашин "Варта", передает "Экономическая правда".

Отмечается, что средства поступили со счета Государственного казначейства на частный счет "Украинской бронетехники", открытый в Ощадбанке.

"Тайная оплата без конкурса вне Prozorro за автомобиль, который имеет несколько конкурентов на рынке Украины и о технических характеристиках которого достаточно информации в сети интернет, свидетельствует о том, что Минобороны могло сделать свой выбор в пользу "Варта" под давлением политиков", — считает Каневский.

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Как стало известно, Минобороны пытается взыскать штрафные санкции с ООО "Украинская бронетехника" за недобросовестное выполнение тайных контрактов в предыдущие годы.

ООО "Украинская бронетехника" — малоизвестная частная фирма, которая до 2015 года называлась ООО "Укрглавпак" и специализировалась на производстве тары из пластмассы.

Сергей Пашинский

Сергей Пашинский

Директор фирмы Александр Кузьма является родственником известного в фармбизнесе Николая Кузьмы, который в 2014 году был помощником на общественных началах Пашинского. Вначале двухтысячных Кузьма был помощником народного депутата Раисы Богатыревой, в то время члена Партии регионов, которая позже стала министром здравоохранения.

В 2015 году в комментарии СМИ Николай Кузьма назвал себя идеологом создания бронемашины "Варта".

Николай Кузьма

Николай Кузьма

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Персона
Сергей Пашинский
Место
Украина
Тег
Укроборонпром
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Ильенко Александр
Ильенко Александр
Юля умеет подбирать кадры. В премьеры его! Голосуем!
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2
1
Ильенко Александр
Ильенко Александр
Коваленко Николай, Юноша,вы мало прожили....
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0
0
Коваленко Николай
Коваленко Николай
Ильенко Александр, и при чем Юля? Это кадр Сени.
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1
1
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Да за жабры эту очкастую гниду и в камеру, пусть там собака показания дает как по заданию ФСБ оборонку украинскую развороаывает!
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5
0
Буравлев Евгений
Буравлев Евгений
И вы мне будите сказать, шо у нас есть закон? А еще, вы мне будите сказать, шо украинский чиновник в соответствии с Конституцией пребывает на службе у украинского народа? Так слухайте и я вам скажу, шо вы геть зовсим не правы. Ну глянте на этого госслужащего Пашинского. И шо, вы хоть троштчки заметите за ним, шо он ишачит на украинский народ, а не на себя родного? Таки нет! Вот вам и украинские законы, вот вам и Конституция.
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