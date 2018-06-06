Скандал с Volkswagen: в Украине почти 3 тысячи авто лишат регистрации

В Украине аннулируют регистрацию 2,8 тыс. автомобилей Volkswagen Golf Sportwagen (Variant).

Речь идет о машинах с дизельными двигателями, которые были перенаправлены в Украину после "дизельгейта" в США, сообщает AUTO-Consulting.

В частности, в Главном сервисном центре МВД заявили, что в сертификатах соответствия на Golf Sportwagen были обнаружены неточности, из-за которых они являются недействительными.

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"На основании этих фактов последует аннулирование регистрации всей партии автомобилей Volkswagen Golf Sportwagen. Произойдет это уже в ближайшее время", – заявил глава Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

После этого будет возможна их повторная регистрация в территориальных сервисных центрах МВД, но уже при наличии полного пакета документов и действительного сертификата соответствия.

В пресс-службе "Порше Украина", которая занималась поставкой, сертификацией и продажей этих автомобилей, заявили, что с их стороны могли быть нарушены процедуры в процессе оформления сертификата на машины. При этом в компании подчеркивают, что несоответствия не касались нормы выбросов.

В "Порше Украина" также заверили, что ведут переговоры с государственными органами с целью прийти к решению, которое будет максимально комфортным для клиентов. В компании также пообещали сделать все, чтобы клиенты не пострадали, однако конкретных механизмов не озвучили.

Volkswagen Golf Sportwagen Car and Driver

Напомним, что автомобили Golf Sportwagen продавались в Украине по 18 тыс. долларов, в то время как похожие модели Volkswagen стоили вдвое дороже – около 40 тыс. долларов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что против Volkswagen выдвинули многомиллионный иск из-за "дизельгейта".