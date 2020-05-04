Скандал с "Велюром": Аваков рассказал, что будет с рестораном Тищенко
Ресторан депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко сейчас закрыт, по нарушению составлен административный протокол.
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на внеочередном заседании правительства в понедельник, 4 мая.
По словам главы МВД, в Киеве ряд ресторанов – в том числе "Хутір Виноградний", Mon Cher, "Велюр", Fabius, – пренебрегли условиями карантина, и сейчас по ним идут разбирательства.
"Все эти рестораны нарушили требования карантина, были составлены административные протоколы. Считаю, что суды поддержат нас в этом. Сейчас эти заведения закрыты и выполняют требования правоохранительных органов", – заявил Аваков.
Также, по его словам, сейчас есть 140 протоколов по нарушению условий карантина среди заведений общественного питания. "По каждой области установили нарушителей, и как ни странно, в лидерах Ривненская область - 26 объектов", - добавил министр.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее журналисты засняли, как в заведение "Велюр" на Льва Толстого, которое принадлежит Тищенко, приезжают политики и представители олигархов.
Тищенко опроверг информацию о том, что "Велюр" работает вопреки введенному в Украине карантину. На своей странице в Instagram он написал пост, в котором обвинил журналистов "Бигус.Инфо" в продажности.
Позже нардеп изменил свою позицию относительно скандала с его рестораном, поблагодарив журналистов за расследование.
Напомним, диапазон цен на определенные блюда в ресторане Тищенко в 10 раз выше, чем в среднем киевском кафе.