Скандал с Siemens в Крыму: корпорация попала в российскую ловушку

Немецкий концерн Siemens не может продать свою долю в российской компании "Интеравтоматика" из-за санкций.

Об этом ТАСС сообщил глава российский госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, отметив, что сделать это Siemens будет трудно, поскольку "исполняя санкции, европейские партнеры сами загнали себя в угол".

"Например, они не могут продать пакет в "Интеравтоматике" российским компаниям из санкционного списка, а в нем - практически все заинтересованные игроки отрасли", - сказал он.

По словам Чемезова, из-за санкций немецкий концерн утратил возможность обслуживать свое оборудование на территории РФ. Более того, "Интеравтоматика" подала на Siemens иск о взыскании упущенной выгоды в размере 1,5 млн евро и почти 47 млн рублей.

Отметим, летом 2017-го компания Siemens попала в серьезный экспортный скандал из-за того, что поставляла России газовые турбины для TЭС на Таманском полуострове.

В контракте содержался пункт, который строго запрещал установку энергетического оборудования на территории аннексированного полуострова, однако Россия все равно пошла на нарушение договора, модернизировав, а затем переправив оборудование в Крым в обход санкций ЕС.

В результате концерн Siemens решил выйти из совместных предприятий в России - ООО "Интеравтоматика" и "Сименс технологии газовых турбин".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина поставила точку в скандале с Siemens в Крыму.