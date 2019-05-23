Скандал с квартирами Нацгвардии: в деле произошел новый поворот

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры обжаловали меры пресечения подозреваемых по делу об обмене квартир Национальной гвардии Украины.

В частности, следственный судья Соломенского райсуда Киева отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ о применении в отношении подозреваемых по делу – директора строительной компании и оценщика – меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 75 млн и 7 млн гривен, говорится на странице САП в Facebook.

После этого судья применил к подозреваемым меры пресечения в виде залога в размере 2 млн и 1,5 млн гривен соответственно.

"Не соглашаясь с принятым решением, прокуроры обжаловали вышеупомянутые меры пресечения в Киевском апелляционном суде. Основанием для обжалования решения суда первой инстанции стало в частности то, что размер залога, примененного к директору строительной компании, явно не соответствует его материальному положению, поскольку стоимость только одного принадлежащего ему автомобиля составляет примерно 10 млн гривен", – заявили представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Рассмотрение апелляционной жалобы прокурора на решение Соломенского райсуда Киева об отказе в применении меры пресечения в отношении директора строительной компании состоится 24 мая.

САП обжаловала меры пресечения подозреваемых по делу об обмене квартир Национальной гвардии

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное антикоррупционное бюро 14 мая пришло с обысками по месту работы и проживания отдельных должностных лиц Национальной гвардии Украины, а также ряда частных компаний.

Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.

Также стало известно, что детективы пришли с обысками к строительной корпорации "Укрбуд Девелопмент" по делу о строительстве жилья военным.

При этом в компании "Укрбуд" опровергли претензии правоохранителей в свой адрес. В частности, детективы изучали равноценность обмена квартир, которые были переданы для нужд Национальной гвардии Украины при строительстве домов в Киеве. Речь идет о жилых площадях, предусмотренных в доме по улице Коновальца, 34 (ЖК "Аристократ"), улице Бориспольской, 23 а, 25 а, 27 а (ЖК "Оберег").

В "Укрбуде" подчеркнули, что обмен происходил по инициативе бывшего руководства Национальной гвардии, а его равноценность и отсутствие нарушений были подтверждены экспертизой Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины.

Позже детективы НАБУ по подозрению в завладении имуществом главного управления Нацгвардии на 81,64 млн грн задержали бывшего командующего НГУ Юрия Аллерова. Также задержан генеральный директор компании-застройщика и оценщик "Укрбуда".

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