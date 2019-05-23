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/Новости экономики

Скандал с квартирами Нацгвардии: в деле произошел новый поворот

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Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры обжаловали меры пресечения подозреваемых по делу об обмене квартир Национальной гвардии Украины.

В частности, следственный судья Соломенского райсуда Киева отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ о применении в отношении подозреваемых по делу – директора строительной компании и оценщика – меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 75 млн и 7 млн гривен, говорится на странице САП в Facebook.

После этого судья применил к подозреваемым меры пресечения в виде залога в размере 2 млн и 1,5 млн гривен соответственно.

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"Не соглашаясь с принятым решением, прокуроры обжаловали вышеупомянутые меры пресечения в Киевском апелляционном суде. Основанием для обжалования решения суда первой инстанции стало в частности то, что размер залога, примененного к директору строительной компании, явно не соответствует его материальному положению, поскольку стоимость только одного принадлежащего ему автомобиля составляет примерно 10 млн гривен", – заявили представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Рассмотрение апелляционной жалобы прокурора на решение Соломенского райсуда Киева об отказе в применении меры пресечения в отношении директора строительной компании состоится 24 мая.

САП обжаловала меры пресечения подозреваемых по делу об обмене квартир Национальной гвардии

САП обжаловала меры пресечения подозреваемых по делу об обмене квартир Национальной гвардии

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное антикоррупционное бюро 14 мая пришло с обысками по месту работы и проживания отдельных должностных лиц Национальной гвардии Украины, а также ряда частных компаний.

Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.

Также стало известно, что детективы пришли с обысками к строительной корпорации "Укрбуд Девелопмент" по делу о строительстве жилья военным.

При этом в компании "Укрбуд" опровергли претензии правоохранителей в свой адрес. В частности, детективы изучали равноценность обмена квартир, которые были переданы для нужд Национальной гвардии Украины при строительстве домов в Киеве. Речь идет о жилых площадях, предусмотренных в доме по улице Коновальца, 34 (ЖК "Аристократ"), улице Бориспольской, 23 а, 25 а, 27 а (ЖК "Оберег").

В "Укрбуде" подчеркнули, что обмен происходил по инициативе бывшего руководства Национальной гвардии, а его равноценность и отсутствие нарушений были подтверждены экспертизой Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины.

Позже детективы НАБУ по подозрению в завладении имуществом главного управления Нацгвардии на 81,64 млн грн задержали бывшего командующего НГУ Юрия Аллерова. Также задержан генеральный директор компании-застройщика и оценщик "Укрбуда".

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Место
Украина
Тег
Специализированная антикоррупционная прокуратура
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Марченко Виталий
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