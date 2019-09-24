Скандал с экс-женой Князева: в деле появились новые факты

Журналист Евгений Плинский заявил, что бывшая жена главы Нацполиции Сергея Князева – Виктория, которую задержали польские таможенники при пересечении границы Украины, вывозила сотни тысяч долларов нелегально.
"Вся попытка Князева опровергнуть факт незаконного перемещения его экс-супругой валютного кэша через границу разбивается о два вопроса", – написал Плинский в Facebook.
В частности, журналист задался вопросом, где экспортная декларация на сумму в 500 тысяч евро, а также почему лица, находящиеся в авто, до сих пор не вернулись в Украину.
"Ответы просты. Декларации нет, так как валюту вывозили нелегально. Потому что все участники “трансфера” задержаны", – резюмировал Плинский.
Позже стало известно, что украинцы и гражданин Хорватии были допрошены в прокуратуре Замостья только в качестве свидетелей, после чего всех отпустили.
"Прокуратура не хочет разглашать причины этого решения. Наш журналист узнал, что анализ собранных материалов продолжается и выдвижение обвинений на их основании не исключается, однако указанные граждане скорее всего уже покинули территорию Польши", – сообщает kresy.pl.
Журналист указал на нюансы в задержании бывшей супруги главы Нацполиции
Как писал OBOZREVATEL, глава Национальной полиции Сергей Князев накануне опроверг задержание экс-жены Виктории на таможне в Польше с 650 тысячами евро.
Князев заявил, что стал объектом информационной атаки: "Это ложь, которая не имеет ничего общего с реальностью".
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