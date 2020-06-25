Скандал с "детьми низкого качества": в "Слуге народа" заявили, что считают Третьякову профессионалом

В "Слуге народа" не видят причин для лишения полномочий народного депутата Галины Третьяковой за ее скандальное высказывание о "детях низкого качества", потому что она является профессионалом.

Об этом в эфире "112 Украина" заявила заместитель главы фракции СН Евгения Кравчук, передает "Укринформ". Она отметила, что депутат занимает свое место на должности главы парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты ветеранов.

"Этого точно хотели бы наши оппоненты – вот так лишиться профессионального главы комитета. Но мы считаем, что она занимает свое место на должности главы комитета", – пояснила Кравчук.

По ее словам, Третьякова провела много "правильных и своевременных законопроектов", а комитет под ее председательством сыграл важную роль при разработке антикоронавирусных законов.

Кравчук отметила, что депутат некорректно высказалась во время вебинара, однако она добавила, что это не было ни "политическим заявлением, ни эфиром".

Заместитель главы фракции подчеркнула, что в высказывания Третьяковой вызвали бурное обсуждение во фракционном чате, но большинство депутатов признали, что "она является профессионалом".

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