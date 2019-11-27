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29 ноября • обновлено в 11:48
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Сивохо оскандалился заявлением о пенсиях для "Л/ДНР": украинцы гневно отреагировали

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Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо поприветствовал законопроект о выплате пенсий всем украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях Донбасса, и вызвал жаркую дискуссию в сети.

Соответствующий пост со своей позицией он разместил в среду, 27 ноября, на странице в Facebook.

"Вернуть старикам пенсии, которые они честно заработали! 60% людей пересекающих линию разграничения – это пенсионеры. Они живут в постоянной борьбе за выплаты и документы. Так не должно быть! 700 тысяч пенсионеров на неподконтрольной территории не могут реализовать свое конституционное право на пенсию. Это ненормально!" – написал Cивохо.

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Сивохо оскандалился заявлением о пенсиях для "Л/ДНР"

Сивохо оскандалился заявлением о пенсиях для "Л/ДНР"

В комментариях советник секретаря СНБО подвергся волне критики, поскольку в своих высказываниях перепутал солидарную пенсионную систему, которая действует в Украине, и накопительную.

"Ну да. Оказывается, основная проблема для "реинтеграции" не в том, что часть Украины оккупирована. и не в том, что там стоят путинские войска. Основная проблема то, что украинский бюджет не финансирует "Пенсионный фонд молодых республик". Прогибайтесь и дальше под Путина с Лавровым. Так красиво цитируете их выражения на тему: "Это Украина лишила пенсий стариков Донбасса. А нас там нет. Мы тут ни при чем!" – возмутился бывший вице-премьер Украины Павел Розенко.

"О, супер! Кстати, что там с наполнением Пенсионного фонда на оккупированной территории? Помогут? Или другие регионы должны скинуться?" – написал журналист Кирилл Сазонов.

"В Украине не накопительная система, а солидарная. Пенсии выплачиваются из взносов людей, которые работают сегодня", "У вас отлично получается дальше раскалывать Украину и делать все, чтобы жителей оккупированной части ненавидели еще больше", – написали Сивохо другие пользователи.

Обсуждение в сети продолжилось. Своим недовольством поделились блогер Антон Ходза и политолог Алексей Голобуцкий. Кроме того, украинцы призвали Сивохо заплатить "Л/ДНР" из своего кармана.

Сивохо оскандалился заявлением о пенсиях для "Л/ДНР"
Сивохо оскандалился заявлением о пенсиях для "Л/ДНР"
Сивохо оскандалился заявлением о пенсиях для "Л/ДНР"
Сивохо оскандалился заявлением о пенсиях для "Л/ДНР"
Сивохо оскандалился заявлением о пенсиях для "Л/ДНР"
Сивохо оскандалился заявлением о пенсиях для "Л/ДНР"
Сивохо оскандалился заявлением о пенсиях для "Л/ДНР"
Сивохо оскандалился заявлением о пенсиях для "Л/ДНР"
Сивохо оскандалился заявлением о пенсиях для "Л/ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, законопроект, которым предлагается отменить регистрацию внутренне перемещенных лиц для жителей "Л/ДНР", желающих получить пенсию в Украине, был зарегистрирован в Верховной Раде 26 ноября.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Российско-украинский конфликт Пенсионная реформа
Персоны
Павел Розенко Сергей Сивохо
Место
Украина
Теги
пенсии СНБО
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Комментарии
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Пора уже это придурошное сивохо в дурдом поместить, а осталную ЗЕплесень - в Ростов.
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6
1
Дейман Алон
Дейман Алон
Сивоха, соси и охай!
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5
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Cooper Lee
Cooper Lee
"В Украине не накопительная система, а солидарная. Пенсии выплачиваются из взносов людей, которые работают сегодня". Последние 5 лет "домбас" в пенсионный фонд ничего не вносил. Пусть себе скажут спасибо.
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3
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