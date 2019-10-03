Главная Новости
3 октября • обновлено в 23:23
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Ситуация катастрофическая": Россия перекрыла поставки угля Украине

1.2т Читать материал на украинском

Россия во вторник, 1 октября, остановила поставки в Украину энергетического угля через Беларусь.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп от партии "Батькивщина", председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Он заявил, что уголь для РФ является не товаром, а геополитическим оружием.

"Ситуация с наполнением угольных складов ТЭС в преддверии зимы и без того была неудовлетворительная, теперь станет катастрофической", – считает он.

Новости
"Нет оснований": Россия надавила на союзника Украины из-за газопровода Путина

Иллюстрация. Российский уголь

Иллюстрация. Российский уголь

Репортер

По его данным, ежемесячно через Беларусь в Украину поставлялось 300-400 тыс тонн российского угля.

"Для этого отправители подавали заявки на РЖД с просьбой осуществить перевозку в направлении Беларуси. Со вчерашнего дня ни одна заявка не подтверждается. Это означает создание огромного дефицита энергетического угля в опасный момент – зимой", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, в июле росСМИ заявляли, что Россия в три раза увеличила поставки угля в Украину по сравнению с предыдущим месяцем.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Украина
Теги
Новости России Экономика Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
13
6
Смешно
2
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel