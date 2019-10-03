"Ситуация катастрофическая": Россия перекрыла поставки угля Украине

Россия во вторник, 1 октября, остановила поставки в Украину энергетического угля через Беларусь.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп от партии "Батькивщина", председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Он заявил, что уголь для РФ является не товаром, а геополитическим оружием.

"Ситуация с наполнением угольных складов ТЭС в преддверии зимы и без того была неудовлетворительная, теперь станет катастрофической", – считает он.

Иллюстрация. Российский уголь Репортер

По его данным, ежемесячно через Беларусь в Украину поставлялось 300-400 тыс тонн российского угля.

"Для этого отправители подавали заявки на РЖД с просьбой осуществить перевозку в направлении Беларуси. Со вчерашнего дня ни одна заявка не подтверждается. Это означает создание огромного дефицита энергетического угля в опасный момент – зимой", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, в июле росСМИ заявляли, что Россия в три раза увеличила поставки угля в Украину по сравнению с предыдущим месяцем.

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