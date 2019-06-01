"Угроза нацбезопасности": у Зеленского озвучили итоги совещания СНБО

По итогам совещания президента Украины Владимира Зеленского с Советом национальной безопасности и обороны было выявлено несколько системных проблем в сфере энергетики, которые могут создать угрозу национальной безопасности.

Во время обсуждения удалось решить некоторые насущные вопросы, сообщил в Facebook секретарь СНБО Александр Данилюк.

В частности, в сжатые сроки будет выплачена задолженность по заработной плате горнякам государственных шахт. В то же время, правительство должно ввести эффективный механизм оздоровления ситуации в этой области, прежде всего – по усилению безопасности шахтеров.

Также по инициативе президента Украины будет решен вопрос приобретения жилья для семьи горняка, погибшего на шахте "Лесная".

"Критическую ситуацию с функционированием предприятия "Вода Донбасса" правительство решит как можно быстрее. Это – восстановление водоснабжения для более 100 тысяч наших граждан. СНБО присоединится в случае необходимости", – на причитал Данилюк.

Кроме того, во время заседания оценили возможные последствия введения второго этапа полномасштабного рынка электрической энергии, которое должно состояться 1 июля этого года, и целесообразность его отсрочки.

По словам Данилюка, премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что у правительства есть решение, которое позволит избежать увеличения тарифов на электроэнергию, – независимо от даты введения.

Во время обсуждения удалось решить некоторые насущные вопросы Администрация президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО анонсировал еще одно заседание, которое будет посвящено вопросам Донбасса.

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