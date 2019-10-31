"Слуга народа" сделала шаг к созданию единой системы электронных реестров

Монобольшинство Верховной Рады в четверг, 31 октября, поддержало создание единой системы публичных электронных реестров.

В частности, за документ №2110 в первом чтении проголосовали 320 народных депутатов, свидетельствует официальный сайт парламента (чтобы посмотреть результаты голосования, доскролльте до конца страницы).

Документ предусматривает, что систему таких реестров составят:

базовые государственные реестры (Единый государственный демографический реестр, Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, Государственный земельный кадастр);

другие госреестры;

коммунальные реестры;

определенные законом реестры саморегулируемых организаций.

Объектами электронных реестров будут:

физические лица и их объединения, юридические лица;

земли и земельные участки с расположенными на них объектами недвижимого имущества;

отдельные специальные статусы физических лиц и их объединений, юридических лиц;

сертификаты, лицензии, декларации, уведомления, разрешения, другие документы разрешительного характера;

природные ресурсы;

правовые режимы использования и застройки территорий и отдельных объектов;

движимое имущество, которое в соответствии с законом является объектом государственного учета;

имущественные и неимущественные права, их ограничения и обременения;

нормативно-правовые акты, нормативные акты и документы технического характера, судебные решения, исполнительные документы, доверенности;

другие, определенные в законопроекте и законами, на основании которых созданы соответствующие реестры, объекты.

Плата за услуги реестров взимается в виде административного сбора.

В частности, законами, по которым созданы реестры, устанавливаются:

случаи взимания административного сбора за предоставление услуг реестров и их бесплатного предоставления;

размеры административного сбора за предоставление услуг реестров, которые могут дифференцироваться в зависимости от способа и сроков предоставления таких услуг;

случаи освобождения от уплаты административного сбора;

случаи возврата административного сбора.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Монобольшинство поддержало создание единой системы публичных электронных реестров

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Верховную Раду поступил законопроект президента Владимира Зеленского о незаконном обогащении.

Проект закона предусматривает внесение в Уголовный кодекс Украины положений, устанавливающих уголовную ответственность за приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на 12 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его доходы.

Документом предлагается на законодательном уровне решить вопрос по обеспечению надлежащего функционирования института взыскания необоснованных активов таких лиц.

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