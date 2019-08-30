"Сирия кормит Крым": на полуострове высмеяли пропаганду России

Оккупированный Крым получил первые поставки фруктов и ягод из Сирии, на что российские пропагандисты заявили, что "Сирия кормит полуостров".

В частности, объем внешней торговли Крыма с Сирией впервые достиг 200 тысяч долларов, сообщила пресс-служба "министерства экономического развития республики".

"Согласно данным Крымской таможни, в январе – июне 2019 года товарооборот составил $210,6 тысяч. Объем экспорта товаров из Республики Крым в Сирийскую Арабскую Республику (САР) составил $196,62 тысяч", – отметили представители оккупационного ведомства.

При этом сами крымчане высмеяли объем торговли и заявления, что "Сирия кормит Крым".

"Объем внешней торговли Крыма с Сирией впервые превысил (аж) 200 тысяч долларов, сообщили оккупанты. Пропагандоны вышли под заголовком "Сирия стала кормить Крым". Тем временем жители Симферополя поспешили прокомментировать это небывалое вставание с колен", – пишет в Twitter блогер КРЫМский бандеровец.

"Это новость для тех, кто считать не умеет?" – задался вопросом Sergey Kudryashov.

"Ага три поддона апельсинов за все время с Сирии привезли, а туда 1 контейнер с гречкой отправили. Это весь товарооборот за 5 лет. Они на встречи раз в 20 денег больше потратили", – заявил Roma Krek.

"Повода для гордости совсем нет. Так себе торговля. Торгуют с Сирией только те, кто сам не признан", – отметил Valery Lesnoy.

"Уххахахах, прям гордость", – резюмировал Valery Efimenko.

Объем внешней торговли Крыма с Сирией впервые превысил (аж) 200 тысяч долларов, сообщили оккупанты. Пропагандоны вышли под заголовком "Сирия стала кормить Крым" https://t.co/yvTuAciUMC . Тем временем жители Симферополя поспешили прокомментировать это небывалое вставание с колен: pic.twitter.com/kJ5M7z2lZS — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) August 29, 2019

Российские пропагандисты заявили, что "Сирия кормит полуостров"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.

В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!