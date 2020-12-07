Симферополь остался без воды: в сети ажиотаж. Фото

Оккупированный Симферополь перестанет получать воду из Аянского водохранилища. Одновременно с этим так называемые власти полуострова прекратят подачу воды из Тайганского водохранилища.

Жители города получали воду из трех водохранилищ: Аянское, Симферопольское и Партизанское. Об этом в Twitter сообщил блогер КРЫМский бандеровец.

Оккупанты утверждают, что воды в Аянском водохранилище осталось всего на неделю, однако местные жители утверждают, что запасы уже полностью иссякли.

"Оккупанты перестанут снабжать Симферополь из Аянского водохранилища на этой неделе. Вода ПОЛНОСТЬЮ иссякла. На фото – мертвые остатки Аянского водохранилища", – пишет блогер.

До оккупации жители города получали воду из хранилищ Аянское, Симферопольское и Партизанское Twitter КРЫМский бандеровец

"Перекачка воды из Тайганского в Симферопольское водохранилище будет остановлена со следующей недели, сообщили на совещании о ситуации с водоснабжением Симферополя. Тайганское вдх будет использоваться только для водоснабжения Белогорского района. В Симферопольское водохранилище снабжение прекращается", – отметила в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

До оккупации жители города получали воду из хранилищ Аянское, Симферопольское и Партизанское Twitter КРЫМский бандеровец

До оккупации жители города получали воду из хранилищ Аянское, Симферопольское и Партизанское Twitter RoksolanaToday&Крым

До оккупации жители города получали воду из хранилищ Аянское, Симферопольское и Партизанское Twitter RoksolanaToday&Крым

Проблемы с водоснабжением оккупированного полуострова высмеяли пользователи сети.

"Это все на пользу, санкции полезные, Крым без воды расцветет", – иронизирует Половец Петков.

"Проблему воды в оккупированном Крыму танками не решить. Танки и ракеты есть, а воды как не было, так и нет", – резюмировал Stah Rozsoha.

Больше о том, почему Крым оказался на грани водной катастрофы, читайте в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине ноября в Симферополе полностью пропала вода. Местные жители сообщали, что ее либо нет, либо она не пригодна даже для технического использования.

Также в оккупированном Крыму исчезла вода в новом трубопроводе в окрестностях поселка Зеленовское. Из-за этого прекратилось водоснабжение ряда населенных пунктов.

По словам представителя президента в Крыму Антона Кориневича, в оккупированном Крыму проблема с водой произошла из-за действий России, которая перекидывала ресурсы для нужд военных.

Бывший "прокурор" Крыма и нелегитимный депутат Госдумы России Наталья Поклонская заявила о катастрофической ситуации с водой на полуострове. Она признала, что там не осталось пресной воды.