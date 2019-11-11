Силовики вскрыли хищения на 50 млн в "Укрзалізниці"

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила экс-руководителя одного из региональных филиалов "Укрзалізниці" на хищении более 50 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства. Несмотря на то, что в СБУ не называют имени чиновника, издание "Украинская правда" со ссылкой на источники утверждает, что речь идет о экс-начальнике Юго-Западной железной дороги Алексее Кривопишине, которого отстранили еще в 2015 году.

Алексей Кривопишин pravda.com

"Бывший руководитель одного из региональных филиалов "Укрзалізниці" инициировал вопрос передачи в аренду имущества акционерного общества по заниженной процентной ставке. В частности, он сдал часть помещений гостиницы "Экспресс" в Шевченковском районе Киева, что привело к нанесению экономического ущерба государству", – утверждают в СБУ.

Сейчас документируются и другие факты противоправной деятельности злоумышленника. Кривопишину объявили подозрение в рамках уголовного производства по статьям о растрате, злоупотреблении властью и служебном подлоге.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Служба безопасности Украины разоблачила группу лиц, которые экспортировали с территории Ивано-Франковщины и Буковины незаконно вырубленную древесину.

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