Силой на допрос: силовики ГБР получили "карт-бланш" в отношении Гонтаревой

Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований (ГБР) применить силу, чтобы доставить на допрос экс-главу Национального банка Украины (НБУ) Валерию Гонтареву.

Об этом говорится в материалах судебного решения, которое суд опубликовал на сайте пресс-службы ведомства.

Находящаяся в Лондоне чиновница фигурирует в уголовном производстве, открытом 31 июля 2019 года "по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка, которые действовали с целью получения неправомерной выгоды".

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева

Ранее детективы ГБР сообщили о возникновении объективных оснований для допроса экс-главы НБУ, после чего 5 августа ей была выписана и отправлена по почте повестка на допрос, который должен был состояться 12 августа 2019 года.

Впоследствии Гонтаревой снова выписали повестку о вызове на допрос, который должен был пройти 22 августа, однако чиновница не явилась без объяснения причин.

Позже экс-глава Нацбанка заявила, что в Лондоне ее сбила машина.

Напомним, также OBOZREVATEL рассказывал, как всплыли данные о связи Гонтаревой с "семьей" Януковича.

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