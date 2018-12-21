''Сильно отстает'': в России признали серьезные проблемы с экономикой

В России потенциальный рост экономики составляет лишь 0,7%, а не 2%, как считает Центральный банк.

За последние десять лет российский валовой внутренний продукт вырос лишь на 7%, что значительно медленнее экономик других развивающихся стран, сообщает РБК.

Основную поддержку потенциальному росту по-прежнему оказывает фактор капитала, однако в сравнении с другими странами в России он сильно отстает.

Аналитики выделили несколько причин, которыми они объясняют пессимистичную оценку потенциального роста.

В первую очередь, это ограниченный инвестиционный рост: доля инвестиций в российской экономике составляет 22% против 24% в странах Организации экономического сотрудничества и развития. При этом за последние десять лет инвестиции снизились на 1%.

Второй причиной называется стагнирующий рынок труда. Работающее население России составляет 76 млн человек – за десять лет предложение рабочей силы сократилось на 4%.

Третья причина слабого потенциального роста – замедление роста производительности труда, констатируют эксперты. Более пяти лет рост производительности колеблется в районе 1-1,5%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб./$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в начале 2019 года россиян может ждать инфляционный шок.

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