"Сильнейший удар по репутации": Boeing пошел на кардинальные меры из-за катастрофы в Африке

Американская корпорация Boeing отказалась от проведения презентации новейшего самолета Boeing 777X из-за крушения пассажирского лайнера в Эфиопии.

Запланированная на 13 марта презентация лайнера будет отложена, информирует РБК со ссылкой на сообщение компании.

"Мы ищем возможность для знакомства мира с новым самолетом в ближайшем будущем", – отметили в Boeing.

Представители американской корпорации также подчеркнули, что после катастрофы сосредоточатся на поддержке расследования случившегося.

Одновременно с этим власти Китая приняли решение временно запретить использование самолетов Boeing 737 Max 8 на всех внутренних рейсах на фоне авиакатастрофы.

В управлении гражданской авиации КНР напомнили, что за последние полгода – это вторая катастрофа с самолетами этого типа. В частности, оба раза самолеты падали во время набора высоты.

Запрет на использование Boeing 737 Max 8 вводится с 18:00 по пекинскому времени (12:00 по киевскому). Регулятор подчеркнул, что подобные меры необходимы в целях обеспечения безопасности перелетов внутри страны.

"MAX 8 – самый продаваемый самолет в истории Boeing. Число заказов на такие лайнеры уже превысило 4500 единиц по всему миру. Две катастрофы кряду – сильнейший удар по репутации компании", – прокомментировал ситуацию российский блогер Рустем Адагамов.

MAX 8—самый продаваемый самолет в истории Boeing. Число заказов на такие лайнеры уже превысило 4500 единиц по всему миру. Две катастрофы кряду — сильнейший удар по репутации компании.https://t.co/cy7pmWDu2f pic.twitter.com/zuhyS0AtR6 — Рустем Адагамов (@adagamov) 11 марта 2019 г.

Boeing 737 Max 8

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 149 пассажирами и 8 членами экипажа на борту потерпел крушение в Африке. Пассажирский лайнер разбился возле города Аддис-Абеба.

Из находящихся на борту 157 человек, никто не выжил. На борту находились граждане 33 стран. Среди пассажиров были 32 кенийца, 17 эфиопцев и 7 граждан Британии.

Подтверждена гибель троих граждан России, одного из которых наградили медалью за аннексию Крыма. Министерство иностранных дел Украины сообщило, что украинцев не было.

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