Сильнейший пожар возле ЧАЭС: правительство приняло решительные меры

Экономика 10:02, 14.04.2020 Обновлено: 10:13, 14.04.2020

Правительство выделило 44,86 млн грн из резервного фонда госбюджета для тушения пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

"Соответствующее распоряжение, инициированное Минэкоэнерго, принято на заседании правительства. Согласно распоряжению, должны быть выделены средства в сумме 44 862,9 тыс. грн из резервного фонда государственного бюджета для осуществления мер, связанных с пожарами в зоне отчуждения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, дополнительные меры для предотвращения пожаров необходимы ввиду того, что, по сообщению ГСЧС, с начала года в зоне отчуждения уже произошло 27 пожаров на площади около 70 га.

Кроме того, по информации Укргидрометцентра, тенденция последних лет - повышение температурного режима и значительное увеличение количества дней с максимальной температурой выше нормы, что привело к возникновению периода чрезвычайной пожарной опасности по всей территории Украины.

"Ситуация в зоне отчуждения особенно опасна, поскольку может привести к загрязнению территорий радиоактивной пылью", - отметили в министерстве.

Выделенное финансирование позволит дополнительно обеспечить подразделения ГСЧС всем необходимым для оперативного и качественного выполнения задач и своевременной ликвидации пожаров, которые создают угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и могут привести к значительным материальным убыткам.

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