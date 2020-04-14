Сильнейший пожар возле ЧАЭС: правительство приняло решительные меры
Правительство выделило 44,86 млн грн из резервного фонда госбюджета для тушения пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.
Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.
"Соответствующее распоряжение, инициированное Минэкоэнерго, принято на заседании правительства. Согласно распоряжению, должны быть выделены средства в сумме 44 862,9 тыс. грн из резервного фонда государственного бюджета для осуществления мер, связанных с пожарами в зоне отчуждения", - говорится в сообщении.
Как отмечается, дополнительные меры для предотвращения пожаров необходимы ввиду того, что, по сообщению ГСЧС, с начала года в зоне отчуждения уже произошло 27 пожаров на площади около 70 га.
Кроме того, по информации Укргидрометцентра, тенденция последних лет - повышение температурного режима и значительное увеличение количества дней с максимальной температурой выше нормы, что привело к возникновению периода чрезвычайной пожарной опасности по всей территории Украины.
"Ситуация в зоне отчуждения особенно опасна, поскольку может привести к загрязнению территорий радиоактивной пылью", - отметили в министерстве.
Выделенное финансирование позволит дополнительно обеспечить подразделения ГСЧС всем необходимым для оперативного и качественного выполнения задач и своевременной ликвидации пожаров, которые создают угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и могут привести к значительным материальным убыткам.
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 апреля член общественного совета в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне стала критической.
Ведь, по его словам, огонь уже добрался города Припять и вскоре может перекинуться на хранилища радиоактивных отходов.
А сотрудница "Энергоатома" Наталья Дегтяренко показала страшные кадры пожара, который уже вплотную подошел к конфайнменту атомной станции и 5 энергоблока.
В свою очередь, советник главы МВД Антон Геращенко и ГСЧС заверили, что никакой угрозы для ЧАЭС и хранилищ ядерных отходов сейчас нет.
Кроме того, Национальная полиция задержала уже второго поджигателя Чернобыльской зоны.