"Сигнал для всех": в Украине рассказали о переговорах с Россией по газу

Позиция российской стороны на трехсторонних переговорах в Берлине по транзиту газа через Украину должна стать сигналом для всех, кто может остановить строительство газопровода "Северный поток-2".

Соответствующий российский проект является политически мотивированным, сообщил в Facebook главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

По его словам, в ходе консультаций была упомянута предложенная "Нафтогазом" новая методика расчета тарифов на транспортировку газа, применение которой при полной загрузке транзитных мощностей Украины позволяет снизить тарифы до уровня ниже чем у "Северного потока-2".

"Европейские правила, привлекательные экономические условия, зачем же тогда "Северный поток-2", кроме как для реализации политических целей Путина?" – пишет Витренко.

Кроме того, представитель "Нафтогаза" отметил, что Россия затягивает полноценные переговоры по транзиту через Украину.

"Настоящие переговоры фактически возможны не раньше, чем будет получено решение апелляционного суда по Стокгольмскому арбитражу. То есть через 1-1,5 года. К этому времени стороны могут лишь "изучать" новые условия. Если кто-то считает такую ​​позицию конструктивной, то логическим следствием должно быть приостановлении строительства "Северного потока-2" – по крайней мере на те же 1,5 года "для изучения ситуации", – резюмировал Витренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее газопровод "Северный поток", идущий по дну Балтийского моря из РФ в Германию, полностью остановился до конца месяца. Остановка магистрали точно совпала с трехсторонними переговорами по вопросам взаимодействия в газовой сфере между Украиной, ЕС и Россией.