"Сигнал для инвесторов": мировые цены на нефть упали

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 27 мая, в ходе азиатских торгов подешевели после стремительного обвала, который произошел на прошлой неделе.

В частности, стоимость июльских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась до 68,54 доллара за баррель, что на 0,1% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упал на 0,3% – до 58,44 доллара за баррель.

Котировки Brent упали ICE Futures

Котировки WTI упали ICE Futures

Позитивным фактором для нефтяного рынка стало сообщение нефтесервисной компании Baker Hughes о том, что число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе упало до 797 единиц.

Для инвесторов – это сигнал замедления активности в нефтедобывающем секторе, включая сланцевые месторождения, сообщает "Интерфакс".

В то же время мировые запасы нефти с начала второго квартала подскочили на 50-60 млн баррелей. Причем большая часть повышения пришлась на США и Китай.

Цены на нефть упали

Как сообщал OBOZREVATEL, нервозность на рынке нефти сохраняется. По словам экспертов, она связана с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом.

"Несмотря на то, что нефтяной рынок, кажется, достиг своего дна и, скорее всего, пойдет вверх, остается вероятность спадов, учитывая сезонные факторы и риски, связанные с динамикой финансовых рынков", – заявил сырьевой трейдер NH Investment&Securities в Сеуле Хонг Сунгки.

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