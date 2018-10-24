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МирСпорт

/Новости экономики

В Украине могут измениться цены на бензин: что происходит

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Падение цены на нефть на мировом рынке - это сигнал для розничных операторов снизить цены на бензин в Украине.

"Что произойдет с ценами на бензин и дизель? Наш рынок завязан прежде всего на европейском, там действительно за сутки снизились котировки на те же 3%, что и нефть, это действительно сигнал для того, чтобы розничные операторы в течение недели уже пересмотрели свои ценники на заправках ", - заявил в комментарии OBOZREVATEL аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко

Если это падение зафиксируется или продолжится на этой неделе, то уже в пятницу, 26 октября, или понедельник, 29 октября, можем ожидать снижения цен на бензин и дизель, добавил аналитик.

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Но прогнозировать дальнейший рост или падение цен на нефть Сиренко не берется, он отмечает, что рынок нефти стал очень политизированным.

"То, что происходит на рынке нефти... Там очень много политики и спекуляций, потому что когда в 2008 году мы видели цену нефти $35 за баррель, а сейчас - $70, то можем понимать, что этот избыток в $45 является спекуляцией, или какой-то политической составляющей. И в том же 2008 году в июле цена на нефть поднялась до $147 за баррель, то есть в 5 раз больше, чем то дно в $35", - считает аналитик.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Владимир Гройсман поручил Антимонопольному комитету Украины проверить обоснованность повышения стоимости топлива на автозаправочных станциях.

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Темы
ЭксклюзивБензин в Украине
Место
Украина
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Исаев Денис
Исаев Денис
Очередной укроэхсперт высрался, то есть нефть по 35 это не чьи-то спекуляции и политика а это её нормальная цена, а кода нефть 70 это спекуляции и политика.
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Бензин аи-95 в Беларуси стоит 0.6 евро за литр, в России- 0.55, а в богатой Украине -1.2 евро. Це перемога!
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