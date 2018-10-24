В Украине могут измениться цены на бензин: что происходит

Падение цены на нефть на мировом рынке - это сигнал для розничных операторов снизить цены на бензин в Украине.

"Что произойдет с ценами на бензин и дизель? Наш рынок завязан прежде всего на европейском, там действительно за сутки снизились котировки на те же 3%, что и нефть, это действительно сигнал для того, чтобы розничные операторы в течение недели уже пересмотрели свои ценники на заправках ", - заявил в комментарии OBOZREVATEL аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко

Если это падение зафиксируется или продолжится на этой неделе, то уже в пятницу, 26 октября, или понедельник, 29 октября, можем ожидать снижения цен на бензин и дизель, добавил аналитик.

Но прогнозировать дальнейший рост или падение цен на нефть Сиренко не берется, он отмечает, что рынок нефти стал очень политизированным.

"То, что происходит на рынке нефти... Там очень много политики и спекуляций, потому что когда в 2008 году мы видели цену нефти $35 за баррель, а сейчас - $70, то можем понимать, что этот избыток в $45 является спекуляцией, или какой-то политической составляющей. И в том же 2008 году в июле цена на нефть поднялась до $147 за баррель, то есть в 5 раз больше, чем то дно в $35", - считает аналитик.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Владимир Гройсман поручил Антимонопольному комитету Украины проверить обоснованность повышения стоимости топлива на автозаправочных станциях.