"Сидите дома, мухоср*нцы!" Жители Крыма резко ополчились против понаехавших россиян

В оккупированном Крыму резко раскритиковали туристов из России, которые приезжают отдыхать с минимальным количеством денег и вечно остаются недовольными.

Скриншот сообщения крымчанки Натальи Якименко опубликовал Twitter-аккаунт RoksolanaToday. Так, местная жительница обращается к россиянам и просит не приезжать их на отдых, если у них в кармане 20 тысяч рублей (около 7,5 тысяч гривен).

"Вы 100% будете недовольны. Зачем же тратить нервы крымчанам и себе самим? Каждое лето мы слушаем какие вы крутые богачи, как вы всегда до этого круто отдыхали на других курортах, и как у нас все отстойно. Просто не приезжайте, чтобы не утруждаться потом, писать говнобросы в интернете.

Ну а цены на перелеты не Крым устанавливает, мы не виноваты, что вам билеты 100 тысяч обходятся (около 38 тысяч гривен).

Пользователь RoksolanaToday подписал этот Twitt так: "Паблик крымский. Про сезон - сидите дома, "мухоср*нцы"".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве инфраструктры Украины опровергли информацию о возобновлении пассажирского сообщения с аннексированным Крымом.

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