"Сидите дома, мухоср*нцы!" Жители Крыма резко ополчились против понаехавших россиян

В оккупированном Крыму резко раскритиковали туристов из России, которые приезжают отдыхать с минимальным количеством денег и вечно остаются недовольными.
Скриншот сообщения крымчанки Натальи Якименко опубликовал Twitter-аккаунт RoksolanaToday. Так, местная жительница обращается к россиянам и просит не приезжать их на отдых, если у них в кармане 20 тысяч рублей (около 7,5 тысяч гривен).
"Вы 100% будете недовольны. Зачем же тратить нервы крымчанам и себе самим? Каждое лето мы слушаем какие вы крутые богачи, как вы всегда до этого круто отдыхали на других курортах, и как у нас все отстойно. Просто не приезжайте, чтобы не утруждаться потом, писать говнобросы в интернете.
Ну а цены на перелеты не Крым устанавливает, мы не виноваты, что вам билеты 100 тысяч обходятся (около 38 тысяч гривен).
паблик крымский— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 5 октября 2019 г.
про сезон-сидите дома,мухосранцы! pic.twitter.com/M6Ij6AIMdh
Пользователь RoksolanaToday подписал этот Twitt так: "Паблик крымский. Про сезон - сидите дома, "мухоср*нцы"".
Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве инфраструктры Украины опровергли информацию о возобновлении пассажирского сообщения с аннексированным Крымом.
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