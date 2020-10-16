Швейцария ввела санкции против России из-за Крымского моста
Швейцария ввела санкции против граждан и компаний России, связанных со строительством Крымского моста.
В черный список вошли гендиректор "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов и замгендиректора инфраструктурных проектов компании "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин. Соответствующий документ опубликован на сайте Государственного секретариата экономики Швейцарии.
Под санкции также попали "Ленпромтранспроект", Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Крымская железная дорога, Крымская первая страховая компания.
Ограничительные меры запрещают экспорт товаров двойного назначения, ведение финансовых операций без соответствующего разрешения, заключение новых бизнес-контрактов.
Ранее комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе одобрил расширение санкционного списка лиц и организаций, которые подрывают суверенитет и независимость Украины. В частности, речь идет об ограничительных мерах в связи со строительством Крымского моста.
Напомним, санкции ЕС против России включали в себя, среди прочего, запрет инвестиций в российские проекты, запрет на продажу в Россию военных товаров и товаров двойного назначения.
Также против России действуют такие санкции:
ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для пяти основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;
запрет на экспорт и импорт оружия;
запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;
ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Дипломатические и экономические санкции против России и ряда российских чиновников и политиков были введены вскоре после аннексии Крыма.
США и ЕС создали свои санкционные списки российских лиц, причастных к аннексии Крыма. Зарубежные активы этих персон были заморожены, а их право на въезд в Америку и Европу ликвидировано.
С тех пор новые санкции против России вводились США и ЕС регулярно – после начала войны на Донбассе, после катастрофы малайзийского "Боинга777" рейса МН17. Позднее к ним присоединились как страны Большой семерки, так и страны-партнеры Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, а также НАТО.