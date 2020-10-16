Швейцария ввела санкции против России из-за Крымского моста

Швейцария ввела санкции против граждан и компаний России, связанных со строительством Крымского моста.

В черный список вошли гендиректор "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов и замгендиректора инфраструктурных проектов компании "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин. Соответствующий документ опубликован на сайте Государственного секретариата экономики Швейцарии.

Под санкции также попали "Ленпромтранспроект", Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Крымская железная дорога, Крымская первая страховая компания.

Ограничительные меры запрещают экспорт товаров двойного назначения, ведение финансовых операций без соответствующего разрешения, заключение новых бизнес-контрактов.

Ранее комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе одобрил расширение санкционного списка лиц и организаций, которые подрывают суверенитет и независимость Украины. В частности, речь идет об ограничительных мерах в связи со строительством Крымского моста.

Напомним, санкции ЕС против России включали в себя, среди прочего, запрет инвестиций в российские проекты, запрет на продажу в Россию военных товаров и товаров двойного назначения.

Также против России действуют такие санкции:

ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для пяти основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

запрет на экспорт и импорт оружия;

запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Как сообщал OBOZREVATEL: