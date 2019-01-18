МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Швейцария сняла арест с активов "Газпрома": Украина отреагировала

4.7тЧитать материал на украинском

Высший суд Швейцарии снял арест с активов российской компании "Газпром" на территории страны.

"Суд кантона Цуг принял решение полностью отменить свое постановление о наложении в Швейцарии обеспечительных мер на акции "Газпрома" в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG и на права требования "Газпрома" к этим компаниям", – говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Украина".

Представители российского газового монополиста подчеркнули, что продолжат защищать свои права в соответствии с применимым законодательством.

Новости
Победа над "Газпромом": Украина начала получать первые деньги

В то же время исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко отметил, что данное решение суда связано с тем, что в Швейцарии не нашлось активов "Газпрома".

"Зарегистрированные в Швейцарии компании Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG заверили судебных исполнителей, что они не могут выполнить решение суда о заморозке акций, принадлежащих "Газпрому", поскольку акции выпущены в документальной форме, и у них таких акций нет. То есть, этих активов "Газпрома", по данным этих компаний, в Швейцарии нет, по крайней мере пока не удалось найти их там", – заявил Витренко, передают "Українськi Новини".

По его словам, относительно случайно была найдена часть этих акций в Великобритании, и дочерняя компания "Газпрома" вынуждена была обязаться перед судом в Лондоне ничего с ними не делать до дальнейшего решения суда.

Новости
Удар по газопроводу Путина: в ЕС массово ополчились против "Северного потока-2"

"После этих происшествий с акциями "Северных потоков", выпущенных в документальной форме, которые не понятно где находятся и кому принадлежат, можно поверить в теории, что их раздали "друзьям Путина", в частности в Европе. И поэтому отдельные политики в Европе так отчаянно защищают "Северный поток-2", – сообщил Витренко.

При этом представитель "Нафтогаза" подчеркнул, что своим решением швейцарский суд подтвердил действительность решения арбитража и возможность принудительного исполнения этого решения в Швейцарии.

"Нужно только найти активы для взыскания. Поэтому мы продолжаем искать активы "Газпрома" в этой стране", – резюмировал Витренко.

Швейцария сняла арест с активов "Газпрома": Украина отреагировала

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
Украина
Теги
ГазпромНафтогаз Украины
Поделиться в Facebook
12
Комментарии
0
21
Смешно
6
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ой пыздьож.) Ой пыздьож))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бандерлох Дебил
Бандерлох Дебил
Бешенство Ватки, Хохлосвинос! Пыздьож в чём?)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бандерлох Дебил
Бандерлох Дебил
Ой, людонькы! Ой, що ж цэ робыться! Ой, зрада зрадная! Ой, нэпэрэмогха нэпэрэмошная!)))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Воронов Евгений
Воронов Евгений
Феерично, если не нашли, что тогда на что накладывали арест ? Ведь все, начиная от Порошенко, Климкин и Витренко всех уверяли, что ОНИ там всё арестовали ) Значит снова СБРЕХАЛИ ...
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0

Наши блоги