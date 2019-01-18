Швейцария сняла арест с активов "Газпрома": Украина отреагировала

Высший суд Швейцарии снял арест с активов российской компании "Газпром" на территории страны.
"Суд кантона Цуг принял решение полностью отменить свое постановление о наложении в Швейцарии обеспечительных мер на акции "Газпрома" в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG и на права требования "Газпрома" к этим компаниям", – говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Украина".
Представители российского газового монополиста подчеркнули, что продолжат защищать свои права в соответствии с применимым законодательством.
В то же время исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко отметил, что данное решение суда связано с тем, что в Швейцарии не нашлось активов "Газпрома".
"Зарегистрированные в Швейцарии компании Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG заверили судебных исполнителей, что они не могут выполнить решение суда о заморозке акций, принадлежащих "Газпрому", поскольку акции выпущены в документальной форме, и у них таких акций нет. То есть, этих активов "Газпрома", по данным этих компаний, в Швейцарии нет, по крайней мере пока не удалось найти их там", – заявил Витренко, передают "Українськi Новини".
По его словам, относительно случайно была найдена часть этих акций в Великобритании, и дочерняя компания "Газпрома" вынуждена была обязаться перед судом в Лондоне ничего с ними не делать до дальнейшего решения суда.
"После этих происшествий с акциями "Северных потоков", выпущенных в документальной форме, которые не понятно где находятся и кому принадлежат, можно поверить в теории, что их раздали "друзьям Путина", в частности в Европе. И поэтому отдельные политики в Европе так отчаянно защищают "Северный поток-2", – сообщил Витренко.
При этом представитель "Нафтогаза" подчеркнул, что своим решением швейцарский суд подтвердил действительность решения арбитража и возможность принудительного исполнения этого решения в Швейцарии.
"Нужно только найти активы для взыскания. Поэтому мы продолжаем искать активы "Газпрома" в этой стране", – резюмировал Витренко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".
2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон. При этом в НАК подчеркнули, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.
30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.
5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.
5 ноября НАК "Нафтогаз Украины" приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".
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