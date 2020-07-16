Шведский инвестор заявил о шантаже по поводу законопроекта о "зеленых" тарифах

Попытка народных депутатов внести более 1000 поправок в законопроект №3658 о зеленой энергетике является шантажом и давлением на иностранных инвесторов в возобновляемую энергетику, которые и так пошли на критические уступки.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил владелец, генеральный директор компании "Виндкрафт Украина" Карл Стурен.

"Те поправки, которые появились за один день, - это больше похоже на саботаж, чем на серьезное предложение. Мое мнение, что есть меморандум, есть законопроект, который прошел первое чтение. Поэтому мое абсолютно личное мнение, что есть законопроект, есть меморандум, и от него ни шага влево, ни шага вправо", - сказал Стурен.

По его словам, изнурительные переговоры инвесторов в зеленую энергетику с государством был очень изнурительным для инвесторов. При этом на протяжении нескольких месяцев государство не платит за зеленую электроэнергию, что заводит предприятия в дефолты и они не могут расплачиваться по ранее привлеченным кредитам на строительство зеленых электростанций.

"Все понимают, что это искусственно созданное давление на зеленую энергетику. Как можно рассчитывать дальше на финансирование МВФ, как можно рассчитывать дальше на финансирование ЕБРР? Это становится похоже на шантаж и кидок. И когда это переходит в шантаж и кидок, то понятно, что никто не будет верить (государству – ред.) в дальнейшем", - подчеркнул шведский инвестор.

Напомним, в пятницу 17 июля ожидается голосование во втором чтении за законопроект №3658, который предусматривает снижение зеленого тарифа на основе меморандума между правительством Украины и международным инвесторами, при посредничестве европейского Энергосообщества.

В свою очередь представители близкого к олигарху Игорю Коломойскому депутатской фракции "За Будущее" предлагают поправки по снижению тарифа на 40-50%.

Ранее инвесторы заявляли, что принятие решений, не согласованных в меморандуме, заставит их обращаться в международные арбитражи. По подсчетам Центра Разумкова общая сумма убытков для Украины в инвестиционных арбитражах может достигать 250 млрд грн.

В начале июля Конгрессмены США призвали президента Украины Владимира Зеленского достичь результата в переговорах с инвесторами в зеленую энергетику и помочь закрепить уже существующие договоренности законодательно.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года. Также он отметил, что предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме.

Напомним, энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги. В частности, долги государственного ГП "Гарантированный покупатель" перед инвесторами в зеленую энергетику превысили 19 млрд грн.