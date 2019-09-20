Шустер устроил новой власти проверку ПриватБанком: показательные данные

Телеведущий Савик Шустер анонсировал, что новый эфир его "Свободы слова" станет тестом для новой власти.

Темой для обсуждения в студии будет ситуация вокруг ПриватБанка. Среди спикеров: секретарь СНБО Александр Данилюк, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева, глава парламентской фракции "Слуга еарода" Давид Арахамия, народный депутат от ВО "Батьківщина" Сергей Тарута, журналистка Соня Кошкина, народный депутат от ВО "Батьківщина" Сергей Соболев, основатель и генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала, экономический эксперт Сергей Фурса, шведский дипломат Андерс Аслунд.

Савик Шустер Скриншот с видео

В то же время, команда, которая готовит эфир, показал в сети показательные данные. Так, от участия в ток-шоу отказались нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, министр Кабмина Дмитрий Дубилет и соратник бизнесмена Игоря Коломойского Игорь Палица.

Также указано, что участие самого Коломойского и экс-главы правления ПриватБанка Александра Дубилета – под вопросом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коломойский назвал надуманной историей обвинения о выводе $5 миллиардов из ПриватБанка.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram