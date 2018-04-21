Шубы, авто и миллионы: топ-5 самых богатых жен украинских министров

СМИ узнали, где работают и сколько зарабатывают супруги украинских министров.

У какой из министерских жен больше всего шуб и ювелирных украшений с бриллиантами выяснило kp.ua.

1-е место. Инна Авакова, супруга главы МВД Арсена Авакова. Годовой доход - 57,5 млн грн.

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Зарплата Инны Аваковой по основному месту работы в ЧАО "Инвестор" составила 291 тысячу гривен, по "совместительству" в собственной итальянской фирме - еще 848 тысяч гривен, проценты - около 570 тысяч гривен. А более 55,8 миллиона гривен заработала от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

На счетах в украинских банках у жены министра 3373 евро, почти 1,5 миллиона гривен и примерно 2 миллиона долларов, в итальянском банке - почти 1,5 миллиона долларов. Наличными имеет 35 тысяч долларов, 140 тысяч гривен, 21 тысячу евро. В Харьковской области владеет земельным участком на 1200 кв. м.

В декларацию Арсена Авакова супруга внесла соболиную шубу, две норковые шубы (светлую и темную), каракулевую, а также три брендовые сумки и много драгоценностей: золотое колье с бриллиантами, золотой перстень с бриллиантом, три набора с драгоценными камнями, черный бриллиант 4,85 BLK DEA, четыре бриллианта белого цвета без огранки. Икону с драгоценными камнями.

2-е место. Елена Гройсман, супруга премьер-министра Владимира Гройсмана. Годовой доход - 3,39 млн грн.

Зарплата Елены Гройсман в 2017 году составила 306 тысяч гривен. Она владеет компанией "Магигранд". От предпринимательской деятельности она получила 1,355 миллиона гривен. Еще 10 тысяч гривен государство ей выплатило в качестве помощи при рождении ребенка. 470 тысяч гривен накапали в виде процентов в "Ощадбанке". 1,25 миллиона гривен получила от продажи "движимого имущества": продала подержанный Volkswagen Touareg.

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В банке супруга главы правительства хранит более 330 тысяч долларов и почти 9 миллионов гривен. Наличными имеет около 59 тысяч долларов.

В июле прошлого года супруга премьера приобрела элитное авто Mercedes-Benz GLE 350D за 2,1 миллиона гривен. В прошлом году получила в наследство земельный участок площадью 1500 кв. м, а также небольшой дом (на 26,3 кв. м) в Винницкой области. Задекларировала три пары брендовых часов. Три кольца с драгоценными камнями (не уточняется какими) и три пары сережек.

3-е место. Гузял Насалик, супруга министра энергетики Игоря Насалика. Годовой доход - 2,4 млн грн.

Доход от предпринимательства Гузял Насалик превысил 2 миллиона гривен. От отчуждения имущества получила около 400 тысяч гривен. Страховые выплаты составили около 19 тысяч гривен. В 2017 году Гузял вернула супругу беспроцентный долг в размере 700 тысяч гривен.

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В банке супруга чиновника хранит почти 560 тысяч гривен. Наличными задекларировала 10 тысяч долларов.

В Козине (Киевская область) имеет дом в 561 кв. м - купила в прошлом году за 5,7 миллиона гривен. Ей принадлежит половина офиса в столице площадью 129,7 кв. м и квартира в Киеве на 287,7 кв. м. Кроме того, в 2017 году купила два паркоместа по 320 тысяч гривен.

В е-декларации Насалика указано, что супруга имеет немало ювелирных украшений из белого и желтого золота с бриллиантами, соболиную шубу и болеро, а также две норковые шубы.

В гараже у супруги министра стоит Mercedes-Benz GLE 400 4 MATIC, купленный в позапрошлом году за 2,4 миллиона гривен.

4-е место. Орыся Семерак, супруга министра экологии Остапа Семерака. Годовой доход - почти 1,6 млн грн.

В 2017 году Орыся Семерак заработала более 1,5 миллиона гривен от предпринимательской деятельности. Отчуждение корпоративных прав принесло еще 66 тысяч гривен.

Соцсети

В банке хранит около 12 тысяч гривен, а вот наличными - 600 тысяч гривен.

На двоих с супругом оформлено право собственности на столичную квартиру площадью 354,7 кв. м. Ей принадлежит полпаркоместа в Киеве и еще одна скромная квартира в столице на 52,3 "квадрата".

Ездит супруга министра на собственной Toyota Camry (2011 г. в.), купленной два года назад за 265,5 тысячи гривен.

5-е место. Светлана Бевза, супруга министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Годовой доход - почти 1,2 млн грн.

В 2017 году модельер Светлана Бевза заработала от предпринимательской деятельности 986 тысяч гривен и 198 тысяч от сдачи недвижимости в аренду. Наличными супруга министра хранит 70 тысяч евро.

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Бевза имеет квартиру в Киеве площадью почти 50 кв. м, арендует офис на 86 "квадратов".

Задекларировала кольцо с бриллиантом и сережки с драгоценными камнями.

Топ-3 супруг с минимальными доходами

1. Виктория Саенко, супруга министра Кабмина Александра Саенко. Годовой доход - 0 гривен.

В е-декларации министра указано, что его супруга владеет лишь квартирой в Киеве площадью 74,3 кв. м.

2. Ольга Данилюк, супруга министра финансов Александра Данилюка. Годовой доход - 36 тысяч гривен.

Зарплата Ольги Данилюк в "Мыстецком Арсенале" за 2017 год составила 36 тысяч гривен.

Особенность материального положения супруги министра финансов заключается в том, что у нее все находится в совместной собственности с мужем. Вместе с Александром Данилюком она владеет загородным домом под Киевом площадью 290 кв. м, авто BMW Х5 (2008 г. в.). Банковский вклад и тот один на двоих - 88,7 тысячи гривен. Та же история и с наличными средствами: 115 тысяч долларов, 12 тысяч английских фунтов стерлингов.

3. Валентина Кистион, супруга вице-премьера Владимира Кистиона. Годовой доход - 110 тысяч гривен.

Годовая зарплата Валентины Кистион на КП "Винницаоблтеплоэнерго" составила около 90,5 тыс. гривен. Еще почти 15 тысяч гривен она получила от предоставления имущества в аренду.

Из недвижимости в ее собственности имеются три земельных участка в Винницкой области по 17 700 кв. м. Ей принадлежит 0,4% санатория "Подiлля". На нее записаны авто Toyota Highlander 3,5l (2010 г. в.), старенький ЛУАЗ 969М и прицеп "Сантей".

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