"Евробляхеров" начнут жестко штрафовать: названа дата

С 22 августа владельцам нерастаможенных автомобилей с иностранной регистрацией в Украине (т.н. "евроблях") грозят штрафы.
Об этом предупредил в эфире ObozTV глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.
Назаренко обратил внимание, что Верховная Рада 8-го созыва уже вряд ли рассмотрит предложение президента Владимира Зеленского сделать поблажки для "евробляхеров".
А новая Рада, избранная на внеочередных выборах 21 июля, по его мнению, просто не успеет отсрочить действие штрафов – поскольку соберется, скорее всего, уже после 22 августа.
"А 22 августа полиция выйдет, и ей придется выполнять свои обязанности", – подчеркнул Назаренко
Он призвал СМИ не вводить "евробляхеров" в заблуждение.
"Представьте, если мы сейчас объявим зайцам, что охота на них запрещена. А на самом деле, 22 августа зайцы выйдут из своих норок – а тут охотники… Так бы "бляхеры" знали, что нужно спрятаться 22 августа. А так они выедут на дороги, и полиция их начнет штрафовать", – объяснил гендиректор ВААИД.
Евробляхерам посоветовали не ждать "поблажек" и готовиться к штрафам
autonews.ua
OBOZREVATEL напоминает, что в конце мая после акций протеста "евробляхеров" Верховная Рада продлила льготный период для растаможки машин на еврономерах еще на три месяца.
После окончания льготного периода водителей ждут штрафы:
за вождение машины на еврономерах – 8 500 грн;
повторное за год вождение "евробляхи" – 17 000 грн и запрет на вождение в течение года;
если задержал растаможку на срок до 1 суток – 170 грн;
от 1 до 10 суток – 340 грн;
от 10 до 20 суток – 8 500 грн;
от 20 до 30 суток – 85 000 грн;
от 30 суток – 170 000 грн.
Также "евробляхеры" лишатся права заниматься коммерческой деятельностью, например, работать в службах такси.
Президент Украины Владимир Зеленский обещал после формирования новой Верховной Рады пересмотреть законодательство о растаможивании автомобилей на европейских номерах.
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